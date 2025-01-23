Трех украинских моряков с судна Galaxy Leader освободили из плена йеменских хуситов, — МИД

Грузовое судно Galaxy Leader хуситы захватили еще в ноябре 2023 года, когда объявили, что будут атаковать все корабли, принадлежащие гражданам Израиля.

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Министерство иностранных дел Украины и Главное управление разведки Министерства обороны Украины провели операцию по освобождению трех украинских моряков Galaxy Leader из плена йеменских хуситов. Об этом сообщают в Министерстве иностранных дел.

Захват судна Galaxy Leader

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского, МИД и ГУР успешно провели совместную операцию по освобождению из плена йеменских хуситов трех украинских моряков", — сказано в сообщении. В Министерстве иностранных дел напомнили, что трое граждан Украины были задержаны во время захвата грузового судна Galaxy Leader в ноябре 2023 года. С тех пор продолжались переговоры по их освобождению.

Корабль Галактика Лидер Фото: marine traffic

"Сейчас трое украинцев уже в безопасности и под опекой украинских дипломатов, имеют хорошее физическое состояние и все необходимые документы. Уже вскоре они вернутся в Украину", — заявили в МИД и выразили особую благодарность Султанату Оман и в частности Министерству иностранных дел Омана за "внимание к судьбе трех украинцев и посредническое содействие их освобождению из неволи".

"Рассчитываем на дальнейшее активное развитие двусторонних отношений после открытия в прошлом году зарубежного дипломатического учреждения Украины", — резюмировали в учреждении.

На борту грузового судна Galaxy Leader было 22 члена экипажа и ни одного израильтянина. "Галактический лидер" был сдан в аренду японской компании британской компанией и ходил под флагом Багамских островов.

Йеменские хуситы праздновали захват Galaxy Leader

Его в ноябре 2023 года в Красном море захватили йеменские хуситы из организации "Ансар Аллах". Ранее они заявляли, что будут "атаковать все типы кораблей, которые несут флаг сионистского образования или управляются или принадлежат израильским компаниям". Судно вышло из порта Турции и направлялось в Индию.

Напомним, в конце октября американские СМИ сообщили, что хуситы пытались ударить ракетами по кораблю Военно-морских сил США USS Carney у побережья Йемена. Американский корабль перехватил несколько снарядов, а до этого уничтожил несколько беспилотников.