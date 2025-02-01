Взяли фото руїн і похорону українців: у МЗС України засудили рекламу російської "Медузи"

Рекламний ролик російського медіа у вигнанні містить кадри вибухів в Україні, а також фото Ярослава Базилевича на похоронах своєї сім'ї після удару по Львову.

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У Міністерстві закордонних справ України розкритикували використання зображень українців, які постраждали внаслідок агресії Російської Федерації, у рекламі російського медіа "Медуза", яке базується в Латвії. Відповідну заяву було опубліковано на офіційній сторінці МЗС України у Facebook.

Повідомляється, що в рекламному ролику, створеному агентством Lure з Берліна, показано українців, які втратили сім'ї та будинки. Речник МЗС Георгій Тихий закликав видалити "рекламний контент, який експлуатує українські страждання" з усіх платформ, а також попросити вибачення в українців, зображення яких використовували в ролику.

"Використовувати нашу трагедію, щоб викликати співчуття до росіян, — повна ганьба", — ідеться в заяві.

У рекламі "Медузи" можна побачити кадри з похорону сім'ї Базилевич Фото: МЗС України

Зазначимо, що про рекламну кампанію "Медузи" раніше повідомила Вікторія Фешак з української організації "Віче Берлін". За її словами, цей ролик крутили в берлінському кінотеатрі перед сеансом. Відео містило кадри війни, зокрема момент похорону дружини і дочок Ярослава Базилевича, який втратив сім'ю через удар ЗС РФ по Львову.

У рекламі "Медузи" використовували кадри руїн в Україні Фото: Скриншот

"Пішла я в кіно на Babygirl у Берліні і побачила те, чого не очікувала... а побачила кадри вибухів в Україні, Ярослава Базилевича на похороні своєї родини, інші травматичні події українців, які без заціпеніння неможливо дивитися...", — написала Вікторія Фешак.

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У "Вече Берлін" засудили цей ролик, заявивши, що реклама "Медузи" прирівнює страждання російських журналістів у вигнанні до страждань українців, які стали жертвами війни. Організація також прокоментувала використання фото Ярослава Базилевича.

"Ярослав нещодавно був у Берліні. Ми познайомилися з ним ближче. Він ніколи б не погодився на інтерв'ю з Meduza і тим паче не дозволив би використати своє зображення для цієї кампанії", — заявили у "Вече Берлін".

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розкритикували звіт ООН про порушення прав людини, заявивши, що він прирівнює Росію та Україну.

Також повідомлялося, що американська акторка і продюсерка Різ Візерспун та її книжковий клуб зіткнулися з хвилею критики від українців через вибір для грудневих читань книги про російську балерину.