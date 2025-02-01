Взяли фото руин и похорон украинцев: в МИД Украины осудили рекламу российской "Медузы"

Рекламный ролик российского медиа в изгнании включает кадры взрывов в Украине, а также фото Ярослава Базилевича на похоронах своей семьи после удара по Львову.

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В Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали использование изображений украинцев, пострадавших в результате агрессии Российской Федерации, в рекламе российского медиа "Медуза", которое базируется в Латвии. Соответствующее заявление было опубликовано на официальной странице МИД Украины в Facebook.

Сообщается, что в рекламном ролике, созданном агентством Lure из Берлина, показаны украинцы, которые потеряли семьи и дома. Спикер МИД Георгий Тихий призвал удалить "рекламный контент, который эксплуатирует украинские страдания" со всех платформ, а также извиниться перед украинцами, изображения которых использовались в ролике.

"Использовать нашу трагедию, чтобы вызвать сочувствие к россиянам, — полный позор", — говорится в заявлении.

В рекламе "Медузы" можно увидеть кадры с похорон семьи Базилевич Фото: МИД Украины

Отметим, что о рекламной кампании "Медузы" ранее сообщила Виктория Фешак из украинской организации "Вече Берлин". По ее словам, этот ролик крутили в берлинском кинотеатре перед сеансом. Видео содержало кадры войны, в частности момент похорон жены и дочерей Ярослава Базилевича, потерявшего семью из-за удара ВС РФ по Львову.

В рекламе "Медузы" использовались кадры руин в Украине Фото: Скриншот

"Пошла я в кино на Babygirl в Берлине и увидела то, чего не ожидала… а увидела кадры взрывов в Украине, Ярослава Базилевича на похоронах своей семьи, другие травматические события украинцев, которые без оцепенения невозможно смотреть…", — написала Виктория Фешак.

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В "Вече Берлин" осудили данный ролик, заявив, что реклама "Медузы" приравнивает страдания российских журналистов в изгнании к страданиям украинцев, которые стали жертвами войны. Организация также прокомментировала использование фото Ярослава Базилевича.

"Ярослав недавно был в Берлине. Мы познакомились с ним поближе. Он никогда бы не согласился на интервью с Meduza и тем более не позволил бы использовать свое изображение для этой кампании", — заявили в "Вече Берлин".

Напомним, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец раскритиковали отчет ООН о нарушениях прав человека, заявив, что он приравнивает Россию и Украину.

Также сообщалось, что американская актриса и продюсер Риз Уизерспун и ее книжный клуб столкнулись с волной критики от украинцев из-за выбора для декабрьских чтений книги о российской балерине.