Подкастер Фридман раскритиковал Зеленского за "грубые слова" в адрес Путина (видео)

По мнению подкастера, Зеленский, имея "историческую возможность для мира", выбрал путь высказывания "грубых слов неуважения" к другому мировому лидеру, что "не является продуктивным для переговоров".

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Американский подкастер Лекс Фридман высказал критику в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Он опубликовал на YouTube 18-минутное видео, в котором поделился своими мыслями относительно трехчасового интервью, которое вышло две недели назад.

По оценкам Фридмана, слова Зеленского были резкими и вместо того, чтобы сигнализировать о готовности к миру, президент Украины избрал путь оскорблять Путина.

"Я дал президенту (Зеленскому, — ред.) все шансы сигнализировать о готовности к переговорам, зная, что и Трамп, и Путин будут слушать этот разговор. Я не думаю, что он воспользовался этим шансом, и вместо этого предпочел говорить очень грубые слова в адрес Владимира Путина", — сказал подксатер.

Фридман отметил, что "это вполне понятно, но не является продуктивным для переговоров".

Он отметил, что часто имел беседы, где его собеседники критиковали российского президента, но на этот раз, в отличие от других разговоров, он говорил с мировым лидером. По его словам, Зеленский, имея "историческую возможность для мира", выбрал путь высказывания "грубых слов неуважения" к другому мировому лидеру. Это, по мнению интервьюера, может осложнить возможные мирные переговоры, требующие компромисса.

"Я считаю, что для этого нужно относиться к другому лидеру с такой же серьезностью, с какой вы ожидаете, что он будет относиться к вам. Это то, на чем я настаивал. При этом я также откладывал свое эго в сторону и позволял президенту сиять, что необходимо для достижения целей номер один и номер два, о которых я упоминал ранее. Вот почему я также хотел, чтобы президент говорил об Илоне и Трампе, чтобы протянуть оливковую ветвь для дальнейших путей миротворчества. Речь идет не о политике, а просто о мире", — считает Фридман.

Интервью Зеленского Фридману

5 января был опубликован трехчасовой разговор Владимира Зеленского с американским подкастером Лексом Фридманом. Президент Украины называл Владимир Путина "Волдтемртом" и "мамонтом", а также говорил, что глава Кремля "вообще глухой".

Фридман сказал, что "Путин любит русский народ". Зеленский в ответ нецензурно выругался.

В ходе интервью обсуждались также санкции, возможность вступления Украины в НАТО, риски будущей агрессии России и перспективы президентства Дональда Трампа.

Напомним, Лекс Фридман предлагал Владимиру Зеленскому провести интервью на русском языке.

Фокус объяснял, что могут означать заявления президента Украины о переговорах по прекращению войны с РФ.