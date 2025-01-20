Подкастер Фрідман розкритикував Зеленського за "грубі слова" на адресу Путіна (відео)

На думку подкастера, Зеленський, маючи "історичну нагоду для миру", обрав шлях висловлення "грубих слів неповаги" до іншого світового лідера, що "не є продуктивним для переговорів".

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Американський подкастер Лекс Фрідман висловив критику на адресу президента України Володимира Зеленського. Він опублікував на YouTube 18-хвилинне відео, у якому поділився своїми думками щодо тригодинного інтерв'ю, яке вийшло два тижні тому.

За оцінками Фрідмана, слова Зеленського були різкими і замість того, щоб сигналізувати про готовність до миру, президент України обрав шлях ображати Путіна.

"Я дав президенту (Зеленському, – ред.) всі шанси сигналізувати про готовність до переговорів, знаючи, що і Трамп, і Путін слухатимуть цю розмову. Я не думаю, що він скористався цим шансом, і замість цього вважав за краще говорити дуже грубі слова на адресу Володимира Путіна", — сказав подксатер.

Фрідман зазначив, що "це цілком зрозуміло, але не є продуктивним для переговорів".

Він зауважив, що часто мав бесіди, де його співрозмовники критикували російського президента, але цього разу, на відміну від інших розмов, він говорив зі світовим лідером. За його словами, Зеленський, маючи "історичну нагоду для миру", обрав шлях висловлення "грубих слів неповаги" до іншого світового лідера. Це, на думку інтерв’юера, може ускладнити можливі мирні переговори, що потребують компромісу.

"Я вважаю, що для цього потрібно ставитися до іншого лідера з такою ж серйозністю, з якою ви очікуєте, що він буде ставитися до вас. Це те, на чому я наполягав. При цьому я також відкладав своє его в сторону і дозволяв президенту сяяти, що необхідно для досягнення цілей номер один і номер два, про які я згадував раніше. Ось чому я також хотів, щоб президент говорив про Ілона і Трампа, щоб простягнути оливкову гілку для подальших шляхів миротворчості. Йдеться не про політику, а просто про мир", — вважає Фрідман.

Інтерв'ю Зеленського Фрідману

5 січня була опублікована тригодинна розмова Володимира Зеленського з американським подкастером Лексом Фрідманом. Президент України називав Володимир Путіна "Волдтемртом" і "мамонтом", а також казав, що очільник Кремля "взагалі глухий".

Фрідман сказав, що "Путін любить російський народ". Зеленський у відповідь нецензурно вилаявся.

У ході інтерв’ю обговорювалися також санкції, можливість вступу України до НАТО, ризики майбутньої агресії Росії та перспективи президентства Дональда Трампа.

Нагадаємо, Лекс Фрідман пропонував Володимиру Зеленському провести інтерв'ю російською мовою.

Фокус пояснював, що можуть означати заяви президента України про переговори щодо припинення війни з РФ.