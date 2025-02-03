Парам із безпліддям в Україні безплатно допомагають завагітніти: як скористатися програмою (відео)

Послуги допоміжних репродуктивних технологій доступні для українців незалежно від місця реєстрації та проживання. Програма діє в медичних закладах, які уклали відповідний договір з НСЗУ.

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Українці можуть безоплатно скористатися технологіями штучного запліднення у Львівському перинатальному центрі. Медичну допомогу для зачаття дитини надають жінкам у віці від 18 до 40 років і чоловікам із діагнозом "безпліддя", розповіла директорка центру Марія Малачинська в ефірі "Київ24".

Послугами допоміжних репродуктивних технологій у Львівському перинатальному центрі можуть скористатися жителі будь-якої області, незалежно від місця реєстрації та проживання.

"Послуга включає абсолютно повний цикл надання допомоги щодо забезпечення медикаментозного, тобто стимуляції, аспірації фолікулів (вилучення яйцеклітин із тіла жінки для запліднення — ред.), процесу запліднення, ембріотрансферу (перенесення ембріона до матки — ред.) і зберігання", — пояснила Марія Малачинська.

До пакетів медичних послуг від Національної служби здоров'я України у Львівському перинатальному центрі також входить супроводження вагітності після підтвердження, її ведення та пологи. Послугою можуть скористатися жінки до 40 років включно.

"Якщо на момент старту лікування жінці 40 років, вона може розпочати цикл лікування абсолютно безплатно, якщо вона обстежена і виставлено діагноз "безпліддя", — зазначила директорка центру.

Вона додала, що медзаклад допомагає також парам, у яких діагноз "безпліддя" має чоловік.

Якщо з першого разу завагітніти не вийшло, протягом року пара може отримати другий шанс на безплатну допомогу.

Перелік медичних закладів, які уклали договори НСЗУ про медичне обслуговування населення, можна знайти на офіційному сайті служби.

Нагадаємо, 3 лютого Фокус писав про дослідження, яке виявило небезпеку для жінок, вагітних двійнятами.

19 грудня ЗМІ писали про народження першої дитини, зачатої за допомогою революційної технології запліднення Fertilo.