Парам с бесплодием в Украине бесплатно помогают забеременеть: как воспользоваться программой (видео)

Услуги вспомогательных репродуктивных технологий доступны украинцам независимо от места регистрации и проживания. Программа действует в медицинских учреждениях, которые заключили соответствующий договор с НСЗУ.

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Украинцы могут бесплатно воспользоваться технологиями искусственного оплодотворения во Львовском перинатальном центре. Медицинскую помощь для зачатия ребенка оказывают женщинам в возрасте от 18 до 40 лет и мужчинам с диагнозом "бесплодие", рассказала директор центра Мария Малачинская в эфире "Киев24".

Услугами вспомогательных репродуктивных технологий во Львовском перинатальном центре могут воспользоваться жители любой области, независимо от места регистрации и проживания.

"Услуга включает абсолютно полный цикл оказания помощи по обеспечению медикаментозного, то есть стимуляции, аспирации фолликулов (изъятие яйцеклеток из тела женщины для оплодотворения — ред.), процесса оплодотворения, эмбриотрансфера (перенос эмбриона в матку — ред.) и хранения", — пояснила Мария Малачинская.

В пакеты медицинских услуг от Национальной службы здоровья Украины во Львовском перинатальном центре также входит сопровождение беременности после подтверждения, ее ведение и роды. Услугой могут воспользоваться женщины до 40 лет включительно.

"Если на момент старта лечения женщине 40 лет, она может начать цикл лечения абсолютно бесплатно, если она обследована и выставлен диагноз "бесплодие", — отметила директор центра.

Она добавила, что медучреждение помогает также парам, у которых диагноз "бесплодие" имеет мужчина.

Если с первого раза забеременеть не получилось, в течение года пара может получить второй шанс на бесплатную помощь.

Перечень медицинских учреждений, которые заключили договоры НСЗУ о медицинском обслуживании населения, можно найти на официальном сайте службы.

Напомним, 3 февраля Фокус писал об исследовании, которое выявило опасность для женщин, беременных двойней.

19 декабря СМИ писали о рождении первого ребенка, зачатого с помощью революционной технологии оплодотворения Fertilo.