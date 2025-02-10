Україну накриє "брудна хмара": чи можна виходити на вулицю (карта)

Пилова буря рухається з Польщі, Сербії та Болгарії, найвищий рівень забруднення очікується в Житомирі. Деякі люди відчують погіршення стану здоров'я.

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На Україну знову насувається "брудна хмара", пил у повітрі очікується вже цього тижня. Про це свідчать метеокарти ресурсу Ventusky.

Якість повітря в Україні почне погіршуватися з 12 лютого, найбільш забруднена атмосфера буде в Житомирі (майже 130 одиниць, "дуже нездоровий" рівень). По Києву та області показники трохи перевищать 80 одиниць.

Пилова буря пошириться на схід України

Далі пилова буря пошириться на інші регіони країни. У Харківській та Дніпропетровській областях рівень забруднення повітря підніметься більш ніж на 90 одиниць.

Судячи з карт, пилова буря рухається з європейських країн — Польщі, Сербії та Болгарії.

Пилова буря рухається з європейських країн

Люди, які мають захворювання дихальних органів, відчують погіршення самопочуття. Вони можуть відчувати дискомфорт під час дихання під час перебування на вулиці.

Нагадаємо, влітку минулого року на світ обрушилася сильна пилова буря, її довжина перевищила 320 кілометрів.

Наприкінці вересня 2024 року Україну накривала пилова буря. Цілі хмари пилу спостерігалися в Дніпрі, Полтаві, Сумах і Харкові.