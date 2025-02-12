"Несходження балансу": топпосадовець Запоріжжя обзавівся житлом в Маямі, — розслідування (фото)

Квартира розташована у північному передмісті Маямі Біч, яке складається з елітних житлових комплексів та маєтків. В цей район активно вкладаються росіяни і навіть називають його "Маленькою Москвою".

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Родина заступника голови Запорізької облради Владислава Куценка придбала елітну квартиру в Маямі за тиждень після початку вторгнення. Вона коштувала 410 тисяч доларів і записана на дружину та тещу чиновника. Про це пише "Запорізький центр розслідувань".

Як пише ЗЦР, 6 лютого у Вищому антикорупційному суді відбулося засідання у справі Владислава Куценка, В'ячеслава Колесникова і Сергія Чижеликова. Їх звинувачують у зловживанні впливом. Квартира, яку за декларацією Куценка орендує його сім’я, а насправді володіє, – вагомий аргумент проти такого дозволу, стверджував прокурор.

Квартира, про яку йдеться, і у якій проживає сім’я Куценко в суді була заявлена як орендована, але журналісти з'ясували, що насправді вона належить посадовцю через підставну фірму. Серед засновників цієї фірми на початку була мати самого Куценка. Компанія навіть названа на честь однієї з малих річок Запорізької області.

Скріншот із реєстру юридичних осіб штата Флорида, США

Фірма, про яку згадував прокурор, має назву Konka LLC — ТОВ "Конка" – на честь річки, що впадає у Дніпро на південь від Малокатеринівки, розділяючи Запорізький і Василівський райони. При реєстрації фірми також вказана і мати посадовця, Олена Куценко, про яку згадував прокурор. Датою реєстрації Konka LLC вказане 4 лютого 2022 року. Зараз ТОВ "Конка" зареєстрована за адресою 17125 North Bay Road у невеличкому місті Санні-Айлс-Біч.

Витяг із додатку в реєстрі юридичних осіб штата Флорида, США

Зараз у фірми лише один співзасновник – Алла Перетятко. Так звуть тещу Владислава Куценка, яка стала відома широкому загалу у 2015-му році. Тоді оприлюднили інформацію про майже 30 гектарів землі у різних куточках Запорізького району, що були оформлені на особу з таким ПІБ.

Алла Перетятко згадується і в декларації Куценка: він користується її гаражем та машиною Kia Sorento. І на неї ж оформлений дачний будинок і шість соток, які перебувають в користуванні сім’ї Куценків.

Скріншот із реєстру юридичних осіб штата Флорида, США

Квартира розташована у північному передмісті Маямі Біч, яке складається з елітних житлових комплексів та маєтків. В цей район активно вкладаються росіяни і навіть називають його "Маленькою Москвою".

В окрузі Маямі-Дейд переймаються прозорістю майна і реєстр майна за адресами і фірмами тут відкритий. Є повний витяг з реєстру, який засвідчує, що фірма володіє саме цією квартирою, яка вказана її юридичною адресою.

Будинок, де придбав апартаменти Куценко

Площа квартири має 95 "квадратів". Фірма "Конка" придбала квартиру 1 березня 2022 року за 410 тисяч доларів. За поточним курсом це 17,6 мільйона.

Апартаменти розташовані в 8-поверховому будинку ЖК, який входить до кондомініуму Porto Bellagio.

Будинок, де придбав квартиру Куценко

Де Куценко взяв гроші на квартиру

Як пише ЗЦР, заступник голови Запорізької облради — забезпечена людина. Попередні роки у своїх деклараціях він вказував чималі суми заощаджень. Так, у його декларації за 2021 рік значаться майже 145 тисяч доларів у різних валютах. Втім, зауважують рзслідувачі, цієї суми б не вистачило на придбання квартири в Маямі.

Квартира Куценка у Маямі

Останні роки заощадження Куценка трохи зменшилися, а в декларації за 2023 рік вказано заощаджень приблизно на 15-20 тисяч доларів менше.

Навіть якщо б теща екс-прокурора Алла Файзулівна якимось чином продавала протягом попередніх років оформлені на неї по Запорізькому району 30 гектарів, цього б усе одно не вистачило.

"Таке "несходження балансу" вже може стати приводом для додаткової перевірки НАЗК на відповідність способу життя задекларованим статкам посадовця", — резюмує "Запорізький центр розслідувань".

Нагадаємо, що український виробник морозива та заморожених продуктів "Три Ведмеді" придбав польську компанію Nordis Chłodnie Polskie із Зеленої Гури, яка займається виробництвом морозива та напівфабрикатів.

Раніше повідомлялося, що слідчий з Дніпра придбав дружині Tesla за 10 тисяч гривень. В середньому Tesla Model Y 2022 року випуску на вторинному ринку стартує від 30 тисяч доларів.