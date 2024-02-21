"Хто шукає — той знаходить": слідчий з Дніпра придбав дружині Tesla за 10 тисяч гривень

В середньому Tesla Model Y 2022 року випуску на вторинному ринку стартує від 30 тисяч доларів.

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Заступник керівника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області Валентин Серединський задекларував автівку Tesla Model Y 2022 року випуску, вартість якої вказав 10 тисяч гривень. Про це пише "Слідство.Інфо".

Так у своїй декларації правоохоронець вказав, що його дружина придбала авто Tesla Model Y 2022 року випуску за 10 тисяч гривень. Журналісти зв'язалися з власницею авто і та заявила, що не в курсі, що вказав її чоловік у декларації, але купівлю авто підтвердила. Водночас жінка зазначила, що не розуміє, чому там вказана вартість 10 тисяч гривень.

Журналісти також звернулися до Валентина Серединського, аби той пояснив таку низьку ціну за таке авто.

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Чоловік зазначив, що сума в 10 тисяч гривень за Tesla вказана в договорі купівлі-продажу, а на прохання поділитися з журналістами, де можна знайти авто за такою ціною сказав, що варто пошукати такі ціни на майданчику онлайн-оголошень з продажу авто і додав "хто шукає — той знаходить".

Слідчий обурився, що до нього виникли питання, а не до оцінювача транспортного засобу.

В середньому Tesla Model Y 2022 року випуску на вторинному ринку стартує від 30 тисяч доларів.

Нагадаємо, що журналісти "СтопКор" з'ясували, що голова Господарського суду Києва Вадим Босий, працюючи на повному державному забезпеченні і користуючись машиною з оплачуваним водієм, отримує більше, ніж солдати на передовій лінії фронту.