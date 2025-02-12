"Несхождение баланса": топ-чиновник Запорожья обзавелся жильем в Майами, — расследование (фото)

Квартира расположена в северном пригороде Майами Бич, который состоит из элитных жилых комплексов и особняков. В этот район активно вкладываются россияне и даже называют его "Маленькой Москвой".

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Семья заместителя председателя Запорожского облсовета Владислава Куценко приобрела элитную квартиру в Майами через неделю после начала вторжения. Она стоила 410 тысяч долларов и записана на жену и тещу чиновника. Об этом пишет "Запорожский центр расследований".

Как пишет ЗЦР, 6 февраля в Высшем антикоррупционном суде состоялось заседание по делу Владислава Куценко, Вячеслава Колесникова и Сергея Чижеликова. Их обвиняют в злоупотреблении влиянием. Квартира, которую по декларации Куценко арендует его семья, а на самом деле владеет, — весомый аргумент против такого разрешения, утверждал прокурор.

Квартира, о которой идет речь, и в которой проживает семья Куценко в суде была заявлена как арендованная, но журналисты выяснили, что на самом деле она принадлежит чиновнику через подставную фирму. Среди учредителей этой фирмы в начале была мать самого Куценко. Компания даже названа в честь одной из малых рек Запорожской области.

Скриншот из реестра юридических лиц штата Флорида, США

Фирма, о которой упоминал прокурор, называется Konka LLC — ООО "Конка" — в честь реки, впадающей в Днепр к югу от Малокатериновки, разделяя Запорожский и Васильевский районы. При регистрации фирмы также указана и мать чиновника, Елена Куценко, о которой упоминал прокурор. Датой регистрации Konka LLC указано 4 февраля 2022 года. Сейчас ООО "Конка" зарегистрирована по адресу 17125 North Bay Road в небольшом городе Санни-Айлс-Бич.

Выписка из приложения в реестре юридических лиц штата Флорида, США

Сейчас у фирмы только один соучредитель — Алла Перетятко. Так зовут тещу Владислава Куценко, которая стала известна широкой общественности в 2015 году. Тогда обнародовали информацию о почти 30 гектарах земли в разных уголках Запорожского района, которые были оформлены на лицо с таким ФИО.

Алла Перетятко упоминается и в декларации Куценко: он пользуется ее гаражом и машиной Kia Sorento. И на нее же оформлен дачный дом и шесть соток, которые находятся в пользовании семьи Куценко.

Скриншот из реестра юридических лиц штата Флорида, США

Квартира расположена в северном пригороде Майами Бич, который состоит из элитных жилых комплексов и особняков. В этот район активно вкладываются россияне и даже называют его "Маленькой Москвой".

В округе Майами-Дейд занимаются прозрачностью имущества и реестр имущества по адресам и фирмам здесь открыт. Есть полная выписка из реестра, удостоверяющая, что фирма владеет именно этой квартирой, которая указана ее юридическим адресом.

Дом, где приобрел апартаменты Куценко

Площадь квартиры имеет 95 "квадратов". Фирма "Конка" приобрела квартиру 1 марта 2022 года за 410 тысяч долларов. По текущему курсу это 17,6 миллиона.

Апартаменты расположены в 8-этажном здании ЖК, который входит в кондоминиум Porto Bellagio.

Дом, где приобрел квартиру Куценко

Где Куценко взял деньги на квартиру

Как пишет ЗЦР, заместитель председателя Запорожского облсовета — обеспеченный человек. Предыдущие годы в своих декларациях он указывал немалые суммы сбережений. Так, в его декларации за 2021 год значатся почти 145 тысяч долларов в разных валютах. Впрочем, отмечают следователи, этой суммы бы не хватило на приобретение квартиры в Майами.

Квартира Куценко в Майами

Последние годы сбережения Куценко немного уменьшились, а в декларации за 2023 год указано сбережений примерно на 15-20 тысяч долларов меньше.

Даже если бы теща экс-прокурора Алла Файзуловна каким-то образом продавала в течение предыдущих лет оформленные на нее по Запорожскому району 30 гектаров, этого бы все равно не хватило.

"Такое "несхождение баланса" уже может стать поводом для дополнительной проверки НАПК на соответствие образа жизни задекларированным доходам чиновника", — резюмирует "Запорожский центр расследований".

Напомним, что украинский производитель мороженого и замороженных продуктов "Три Медведя" приобрел польскую компанию Nordis Chłodnie Polskie из Зеленой Гуры, которая занимается производством мороженого и полуфабрикатов.

Ранее сообщалось, что следователь из Днепра приобрел жене Tesla за 10 тысяч гривен. В среднем Tesla Model Y 2022 года выпуска на вторичном рынке стартует от 30 тысяч долларов.