Підземні поштовхи під Полтавою: у регіоні зафіксували землетрус силою 3,1 бала

Сейсмографи зафіксували підземну активність на глибині 2 км у районі села Браїлки Решетилівського району. Це другий землетрус у регіоні за лютий місяць.

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У Полтавській області в ніч на 16 лютого неподалік населеного пункту Нова Диканька стався землетрус магнітудою 3,1 бала за шкалою Ріхтера. Про це повідомила пресслужба Головного центру спецконтролю.

Зазначається, що підземні поштовхи зафіксовано на глибині 2 км у районі села Браїлки. При цьому фахівці відносять землетрус до категорії маловідчутних.

Також за даними Головного центру спецконтролю, з початку 2025 року в Україні вже зафіксували кілька землетрусів. Так, у Дніпропетровській області підземні поштовхи магнітудою 2,9 бала спостерігалися 16 січня, а 20 січня в Чернівецькій області стався малопомітний землетрус силою 1,3 бала.

Підвищення сейсмічної активності в регіоні прокоментував заступник голови центру спецконтролю Ігор Корнієнко. За його словами, з 2015 року в Полтавській області почастішали випадки землетрусів через активізацію руху тектонічних плит. Річ у тім, пояснив експерт, що регіон розташований на стику Українського кристалічного щита і Дніпровсько-Донецької западини, що робить його схильним до підземних поштовхів.

Цього року це другий випадок сейсмічної активності в Полтавській області. Перші підземні поштовхи було зафіксовано ввечері 1 лютого, до того ж їхня потужність була вищою і сягала 3,8 бала за шкалою Ріхтера. Зазначимо, що епіцентр землетрусу на початку місяця також знаходився між Полтавою та Решетилівкою в районі села Браїлки.