Подземные толчки под Полтавой: в регионе зафиксировали землетрясение силой 3,1 бала

Сейсмографы зафиксировали подземную активность на глубине 2 км в районе села Браилки Решетиловского района. Это второе землетрясение в регионе за февраль месяц.

Related video

В Полтавской области в ночь на 16 февраля недалеко населенного пункта Новая Диканька произошло землетрясение магнитудой 3,1 бала за шкалой Рихтера. Об этом сообщила пресс-служба Главного центра спецконтроля.

Отмечается, что подземные толчки зафиксированы на глубине 2 км в районе села Браилки. При этом специалисты относят землетрясение к категории малоощутимых.

Также по данным Главного центра спецконтроля, с начала 2025 года в Украине уже зафиксировали несколько землетрясений. Так в Днепропетровской области подземные толчки магнитудой 2,9 бала наблюдались 16 января, а 20 января в Черновицкой области произошло малозаметное землетрясение силой 1,3 бала.

Повышение сейсмической активности в регионе прокомментировал замглавы центра спецконтроля Игорь Корниенко. По его словам с 2015 года в Полтавской области участились случаи землетрясений из-за активизации движения тектонических плит. Дело в том, пояснил эксперт, что регион расположен на стыке Украинского кристаллического щита и Днепровско-Донецкой впадины, что делает его подверженным подземным толчкам.

В этом году это второй случай сейсмической активности в Полтавской области. Первые подземные толчки были зафиксированы вечером 1 февраля, причем их мощность была выше и достигала 3,8 бала по шкале Рихтера. Отметим, что эпицентр землетрясения в начале месяца также находилось между Полтавой и Решетиловкой в районе села Браилки.