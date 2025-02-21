У Дніпрі суддя орендував квартиру, переписав її на себе і подав у суд на власницю: подробиці

Протягом пів року суддя не сплачував власниці гроші за фактичне проживання в її квартирі, а згодом жінка дізналася, що вона їй вже не належить.

Related video

У Дніпрі на шахрайській схемі із заволодіння чужим майном викрили суддю. Він орендував квартиру у центрі міста і переписав її на себе. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Згідно із матеріалами справи, суддя одного із районних судів міста зняв квартиру, але протягом пів року не сплачував відповідні суми за фактичне проживання в ній. Більше того, суддя під вигаданими приводами не допускав до квартири її власницю, яка намагалася зустрітися з ним та з’ясувати причини відсутності орендної плати.

Далі посадовець підробив документи, в яких "дописав", що нібито викупив це помешкання у потерпілої за 412 тис. гривень. Після цього він подав цивільний позов про визнання договору дійсним і "підкріпив" його розпискою нібито від власниці про отримання грошей за нерухомість.

Суд розглянув справу і задовольнив позовні вимоги посадовця та визнав його право власності на відповідне житло.

Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах);

ч. 2 ст. 384 (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу, вчинене з корисливих мотивів).

Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру за двома статтями

Зараз правоохоронці проводять розслідування щодо з'ясування усіх обставин злочину та проводять дії щодо повернення нерухомості її законній власниці. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що суддю ВАКС позбавили виплат через любов до філософії. Він ставив не ті запитання в судових рішеннях.