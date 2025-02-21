В Днепре судья арендовал квартиру, переписал ее на себя и подал в суд на владелицу: подробности

В течение полугода судья не платил владелице деньги за фактическое проживание в ее квартире, а впоследствии женщина узнала, что она ей уже не принадлежит.

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В Днепре на мошеннической схеме по завладению чужим имуществом разоблачили судью. Он арендовал квартиру в центре города и переписал ее на себя. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно материалам дела, судья одного из районных судов города снял квартиру, но в течение полугода не платил соответствующие суммы за фактическое проживание в ней. Более того, судья под вымышленными предлогами не допускал в квартиру ее владелицу, которая пыталась встретиться с ним и выяснить причины отсутствия арендной платы.

Далее чиновник подделал документы, в которых "дописал", что якобы выкупил это помещение у потерпевшей за 412 тыс. гривен. После этого он подал гражданский иск о признании договора действительным и "подкрепил" его распиской якобы от владелицы о получении денег за недвижимость.

Суд рассмотрел дело и удовлетворил исковые требования чиновника и признал его право собственности на соответствующее жилье.

Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах);

ч. 2 ст. 384 (введение в заблуждение суда или другого уполномоченного органа, совершенное из корыстных побуждений).

Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям

Сейчас правоохранители проводят расследование по выяснению всех обстоятельств преступления и проводят действия по возвращению недвижимости ее законной владелице. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее сообщалось, что судью ВАКС лишили выплат из-за любви к философии. Он задавал не те вопросы в судебных решениях.