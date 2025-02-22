В Україну скоро прийде потепління: синоптикиня розповіла, коли закінчаться морози

За словами синоптикині Наталії Птухи, найближчого тижня денна температура повітря підвищиться, проте ночі все ще будуть морозними.

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На вихідних 22-23 лютого в Україні зберігатиметься морозна погода, проте вже з вівторка, 25 лютого, температура повітря почне підвищуватися. Про це розповіла синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в коментарі РБК-Україна.

Синоптикиня зазначила, що 23-24 лютого вночі температура повітря триматиметься в межах від 11 до 16 градусів морозу. У денні години в західних областях може бути від 0 до +5 градусів, а в інших областях — 1-6 градусів морозу. На сході України може пройти невеликий сніг.

З 25 лютого в Україні очікується потепління. Денна температура повітря підвищиться, проте ночі все ще будуть холодними.

Погода в Україні 25 лютого Фото: Укргідрометцентр

"Посиляться процеси із заходу. Вітер якраз таки буде вже трохи змінюватися. Тому й температурні показники також підвищаться", — зазначила Наталія Птуха.

За даними синоптикині, у вівторок і середу (25-26 лютого) погода залишатиметься переважно без опадів. Тільки на сході України в середу може пройти невеликий сніг. Вночі в ці дні очікуються 6-12 градусів морозу. У західних областях України вночі прогнозують від 1-7 градусів морозу, а вдень — 1-7 градусів тепла.

"Трохи прохолодніше протягом першої половини тижня буде на сході — до 16 градусів морозу вночі може бути. Але в денні години вже також плюсова температура може бути — від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла", — додала синоптикиня.

У суботу та неділю 1-2 березня температура може ще підвищиться. На півночі та заході України наприкінці наступних вихідних очікується невеликий мокрий сніг. З 3 березня прогнозують підвищення температури на 3-5 градусів.

Нагадаємо, згідно з даними метеорадара Ventusky в Україні буде різке потепління ближче до початку весни. Сильні морози пробудуть буквально кілька днів.