В Украину скоро придет потепление: синоптик рассказала, когда закончатся морозы

По словам синоптика Натальи Птухи, в ближайшую неделю дневная температура воздуха повысится, однако ночи все еще будут морозными.

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На выходных 22-23 февраля в Украине будет сохраняться морозная погода, однако уже со вторника, 25 февраля, температура воздуха начнет повышаться. Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии РБК-Украина.

Синоптик отметила, что 23-24 февраля ночь температура воздуха будет держаться в пределах от 11 до 16 градусов мороза. В дневные часы в западных областях может быть от 0 до +5 градусов, а в остальных областях — 1-6 градусов мороза. На востоке Украины может пройти небольшой снег.

С 25 февраля в Украине ожидается потепление. Дневная температура воздуха повысится, однако ночи все еще будут холодными.

Погода в Украине 25 февраля Фото: Укргидрометцентр

"Усилятся процессы с запада. Ветер как раз таки будет уже немного меняться. Поэтому и температурные показатели также повысятся", — отметила Наталья Птуха.

По данным синоптика, во вторник и среду (25-26 февраля) погода будет оставаться преимущественно без осадков. Только на востоке Украины в среду может пройти небольшой снег. Ночью в эти дни ожидаются 6-12 градусов мороза. В западных областях Украины ночью прогнозируют от 1-7 градусов мороза, а днем — 1-7 градусов тепла.

"Немного прохладнее в течение первой половины недели будет на востоке — до 16 градусов мороза ночью может быть. Но в дневные часы уже также плюсовая температура может быть — от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла", — добавила синоптик.

В субботу и воскресение 1-2 марта температура может еще повысится. На севере и западе Украины в конце следующих выходных ожидается небольшой мокрый снег. С 3 марта прогнозируют повышение температуры на 3-5 градусов.

Напомним, согласно данным метеорадара Ventusky в Украине будет резкое потепление ближе к началу весны. Сильные морозы пробудут буквально несколько дней.