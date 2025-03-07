Аномальне тепло до +19: якою буде погода в Україні на вихідні (фото)

Синоптики прогнозують, що найтепліше буде у південних областях України, дещо нижчою буде температура на сході та заході України

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Під впливом області високого тиску і малохмарного неба, у наступні дві доби в Україні збережеться аномально тепла погода без опадів, зі слабким вітром та короткочасними ранковими туманами. Температура повітря очікується вищою за норму на 5 – 10 градусів. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Погода в Україні на завтра, 8 березня

У західних областях очікується малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0+5, вдень +13+18.

На півночі України буде малохмарно, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +1+6, вдень +12+17.

У центрі теж буде малохмарно і без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1+6, вдень +13+18.

У південних областях та у Криму буде сонячно і теж без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +2+7, вдень +14+19, на узбережжі морів +8+13.

У східній частині країни очікується тепла та сонячна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі передбачається в межах +1+6, вдень +12+17.

Укрметцентр прогнозує сонячну суху погоду з до +18 на заході та в центрі

Погода на неділю, 9 березня

У західних областях України 9 березня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 3 — 8 м/с. Позначки на термометрах показуватимуть вночі +1+6, вдень +13+18.

На півночі буде тепло і без опадів. Вітер південний, 3 — 8 м/с. Вночі термометр показуватиме +1+6, вдень +12+17.

У центрі буде сухо, вітер південно-східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1+6, вдень +12+17.

У південних регіонах України та у Криму буде сухо і сонячно. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Вночі +2+7, вдень +12+17, на узбережжі морів +6+11.

На сході очікується суха та сонячна погода. Вітер південно-східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1+4, вдень +11+16.

На півночі, центрі та півдні потеплішає до +18+19, прогнозує "Укрметцентр"

Між тим 7 березня по всій території України фіксують значне підвищення температури. В Одесі, повідомляють в соцмережах, наприклад, стовпчики термометра показують +38, в Кривому Розі — майже +30.

Погода в Кривому Розі 7 березня Фото: "Свої" Погода в Кривому Розі 7 березня Фото: "Свої" Погода в Одесі 7 березня Фото: "Одеса.Інфо"

Нагадаємо, що синоптикиня Наталія Птуха розповіла, що в Україні очікується весняне тепло до +18 градусів. Загалом середня місячна температура має перевищити норму, але в Укргідрометцентрі прогнозують похолодання.