Аномальное тепло до +19: какой будет погода в Украине на выходные (фото)

Синоптики прогнозируют, что теплее всего будет в южных областях Украины, несколько ниже будет температура на востоке и западе Украины

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Под влиянием области высокого давления и малооблачного неба, в последующие двое суток в Украине сохранится аномально теплая погода без осадков, со слабым ветром и кратковременными утренними туманами. Температура воздуха ожидается выше нормы на 5 — 10 градусов. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Погода в Украине на завтра, 8 марта

В западных областях ожидается малооблачная погода, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью составит 0+5, днем +13+18.

На севере Украины будет малооблачно, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью +1+6, днем +12+17.

В центре тоже будет малооблачно и без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +1+6, днем +13+18.

В южных областях и в Крыму будет солнечно и тоже без осадков. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +2+7, днем +14+19, на побережье морей +8+13.

В восточной части страны ожидается теплая и солнечная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью предполагается в пределах +1+6, днем +12+17.

Укрметцентр прогнозирует солнечную сухую погоду с до +18 на западе и в центре

Погода на воскресенье, 9 марта

В западных областях Украины 9 марта ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 3 — 8 м/с. Отметки на термометрах будут показывать ночью +1+6, днем +13+18.

На севере будет тепло и без осадков. Ветер южный, 3 — 8 м/с. Ночью термометр будет показывать +1+6, днем +12+17.

В центре будет сухо, ветер юго-восточный, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +1+6, днем +12+17.

В южных регионах Украины и в Крыму будет сухо и солнечно. Ветер юго-восточный, 5 — 10 м/с. Ночью +2+7, днем +12+17, на побережье морей +6+11.

На востоке ожидается сухая и солнечная погода. Ветер юго-восточный, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью составит -1+4, днем +11+16.

На севере, центре и юге потеплеет до +18+19, прогнозирует "Укрметцентр"

Между тем 7 марта по всей территории Украины фиксируют значительное повышение температуры. В Одессе, сообщают в соцсетях, например, столбики термометра показывают +38, в Кривом Роге — почти +30.

Погода в Кривом Роге 7 марта Фото: "Свои" Погода в Кривом Роге 7 марта Фото: "Свои" Погода в Одессе 7 марта Фото: "Одесса.Инфо"

Напомним, что синоптик Наталья Птуха рассказала, что в Украине ожидается весеннее тепло до +18 градусов. В целом средняя месячная температура должна превысить норму, но в Укргидрометцентре прогнозируют похолодание.