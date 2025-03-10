Депутати Верховної Ради пропонують поставити в Києві пам'ятник Джорджу Вашингтону

Ініціаторами проєкту виступають п'ять народних депутатів, серед яких скандальний нардеп Микола Тищенко.

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Група народних депутатів України, серед яких Микола Тищенко, пропонують Верховній Раді проголосувати за окрему постанову про спорудження пам'ятника Джорджу Вашингтону в Києві. Проєкт опубліковано на сайті Верховної Ради в рубриці "Гуманітарна політика".

Проєкт постанови 13066 про спорудження пам'ятника Джорджу Вашингтону в місті Києві було зареєстровано у Верховній Раді 10 березня.

Проєкт постанови №13066 Фото: Скриншот

Ініціаторами проєкту виступають депутати від "Слуги народу" Олександр Ковальчук, Марина Мезенцева-Федоренко, Галина Янченко, заступниця глави фракції Євгенія Кравчук і позафракційний депутат Микола Тищенко.

Ідея встановлення пам'ятника спрямована на те, щоб наголосити на важливості американо-українських відносин і підкреслити роль Джорджа Вашингтона в розвитку демократичних цінностей.

Нагадаємо, Джордж Вашингтон — перший президент Сполучених Штатів (1789-1797), один із батьків-засновників США.

Нагадаємо, наприкінці січня відбулося слухання в суді у справі про побиття ексбійця спеціального підрозділу "Kraken" Дмитра Мазохи. Під час слухання народному депутату і ресторатору Миколі Тищенку переобрали запобіжний захід: він залишається під цілодобовим домашнім арештом ще на два місяці.