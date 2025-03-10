Депутати Верховної Ради пропонують поставити в Києві пам'ятник Джорджу Вашингтону
Ініціаторами проєкту виступають п'ять народних депутатів, серед яких скандальний нардеп Микола Тищенко.
Група народних депутатів України, серед яких Микола Тищенко, пропонують Верховній Раді проголосувати за окрему постанову про спорудження пам'ятника Джорджу Вашингтону в Києві. Проєкт опубліковано на сайті Верховної Ради в рубриці "Гуманітарна політика".
Проєкт постанови 13066 про спорудження пам'ятника Джорджу Вашингтону в місті Києві було зареєстровано у Верховній Раді 10 березня.
Ініціаторами проєкту виступають депутати від "Слуги народу" Олександр Ковальчук, Марина Мезенцева-Федоренко, Галина Янченко, заступниця глави фракції Євгенія Кравчук і позафракційний депутат Микола Тищенко.
Ідея встановлення пам'ятника спрямована на те, щоб наголосити на важливості американо-українських відносин і підкреслити роль Джорджа Вашингтона в розвитку демократичних цінностей.
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Нагадаємо, Джордж Вашингтон — перший президент Сполучених Штатів (1789-1797), один із батьків-засновників США.
Нагадаємо, наприкінці січня відбулося слухання в суді у справі про побиття ексбійця спеціального підрозділу "Kraken" Дмитра Мазохи. Під час слухання народному депутату і ресторатору Миколі Тищенку переобрали запобіжний захід: він залишається під цілодобовим домашнім арештом ще на два місяці.
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