Депутаты Верховной Рады предлагают поставить в Киеве памятник Джорджу Вашингтону
Инициаторами проекта выступают пять народных депутатов, среди которых скандальный нардеп Николай Тищенко.
Группа народных депутатов Украины, среди которых Николай Тищенко, предлагают Верховной Раде проголосовать за отдельное постановление о постройке памятника Джорджу Вашингтону в Киеве. Проект опубликован на сайте Верховной Рады в рубрике "Гуманитарная политика".
Проект постановления 13066 о постройке памятника Джорджу Вашингтону в городе Киеве был зарегистрирован в Верховной Раде 10 марта.
Инициаторами проекта выступают депутаты от "Слуги народа" Александр Ковальчук, Марина Мезенцева-Федоренко, Галина Янченко, заместительница главы фракции Евгения Кравчук и внефракционный депутат Николай Тищенко.
Идея установки памятника направлена на то, чтобы отметить важность американо-украинских отношений и подчеркнуть роль Джорджа Вашингтона в развитии демократических ценностей.
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Напомним, Джордж Вашингтон – первый президент Соединенных Штатов (1789—1797), один из отцов-основателей США.
Напомним, в конце января состоялось слушание в суде по делу в избиении экс-бойца специального подразделения "Kraken" Дмитрия Мазохи. Во время слушания народному депутату и ресторатору Николаю Тищенко переизбрали меру пресечения: он остается под круглосуточным домашним арестом еще на два месяца.
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