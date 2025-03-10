Депутаты Верховной Рады предлагают поставить в Киеве памятник Джорджу Вашингтону

Инициаторами проекта выступают пять народных депутатов, среди которых скандальный нардеп Николай Тищенко.

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Группа народных депутатов Украины, среди которых Николай Тищенко, предлагают Верховной Раде проголосовать за отдельное постановление о постройке памятника Джорджу Вашингтону в Киеве. Проект опубликован на сайте Верховной Рады в рубрике "Гуманитарная политика".

Проект постановления 13066 о постройке памятника Джорджу Вашингтону в городе Киеве был зарегистрирован в Верховной Раде 10 марта.

Проект постановления №13066 Фото: Скриншот

Инициаторами проекта выступают депутаты от "Слуги народа" Александр Ковальчук, Марина Мезенцева-Федоренко, Галина Янченко, заместительница главы фракции Евгения Кравчук и внефракционный депутат Николай Тищенко.

Идея установки памятника направлена на то, чтобы отметить важность американо-украинских отношений и подчеркнуть роль Джорджа Вашингтона в развитии демократических ценностей.

Напомним, Джордж Вашингтон – первый президент Соединенных Штатов (1789—1797), один из отцов-основателей США.

Напомним, в конце января состоялось слушание в суде по делу в избиении экс-бойца специального подразделения "Kraken" Дмитрия Мазохи. Во время слушания народному депутату и ресторатору Николаю Тищенко переизбрали меру пресечения: он остается под круглосуточным домашним арестом еще на два месяца.