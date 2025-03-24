Весь тиждень дощитиме: коли в Україну повернеться сонячна погода (карта)

Останній тиждень березня в Україні буде похмурим та із дощами через зміну атмосферного тиску.

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В Україну прийшла погода із дощами та хмарним небом. Весь тиждень буде похмуро та майже без сонця. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр

В останній тиждень березня в Україні дощитиме Фото: Український гідрометеорологічний центр

У суботу, 22 березня, атмосферний тиск почав падати, що спричинило погоду без опадів. Але вже у неділю та понеділок, 24 березня, характер погоди змінився: до України надійшли атмосферні фронти з заходу.

Погода в Україні стала хмарно та дощовою. Атмосферні фронти принесли невеликі та помірні дощі у західні, північні та більшість центральних областей.

Вночі та вдень слід очікувати помірно теплої погоди, однак в більшості областей її відчуття зменшуватиме поривчастий вітер.

Погода в Україні на 24 березня

Погода в Україні Фото: Український гідрометеорологічний центр

Погода 24 березня буде хмарною із дощами. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с. Температура вночі 2-7 тепла, вдень 7-12; в Києві вночі 3-5 градусів тепла, вдень 10-12.

Погода в Україні на 25 березня буде хмарною

Погода в Україні на 25 березня Фото: Український гідрометеорологічний центр

Погода 25 березня в Україні буде хмарною, із помірними дощами. Температура становитиме від +7…+5 градусів вночі до +10…+12 вдень. Вітер 7-12 м/с.

Погода в Україні на 26 березня буде без опадів

Погода в Україні на 26 березня Фото: Український гідрометеорологічний центр

Погода 26 березня в Україні буде хмарною із проясненнями. Опадів не очікується. Температура становитиме від +3…+1 вночі до +12…+14 вдень. Вітер 3-8 м/с.

Погода в Україні на 27 березня буде із дощами

Погода в Україні на 27 березня Фото: Український гідрометеорологічний центр

Погода 27 березня в Україні буде хмарною та із дощами. Температура становитиме від +7…+5 вночі до +12…+14 вдень. Вітер від 1-3 м/с до 3-8 м/с.

Погода в Україні на 28 березня буде хмарною та без опадів

Погода в Україні на 28 березня Фото: Український гідрометеорологічний центр

Погода 28 березня в Україні буде хмарною із проясненнями та без опадів. Температура становитиме від +7…+5 вночі до +12…+14 вдень. Вітер від 1-3 м/с до 3-8 м/с.

Погода в Україні на 29 березня буде без опадів

Погода 29 березня в Україні буде хмарною із проясненнями та без опадів. Температура становитиме від +6…+9 вночі до +14…+15 вдень. Вітер від 2 м/с.

Погода в Україні на 30 березня буде без опадів

Погода 30 березня в Україні буде хмарною, без прояснень та без опадів. Лише в західних областях можливі невеличкі дощі. Погода 29 березня в Україні буде хмарною та без опадів

Якщо слідкувати за природними явищами, то можна навіть зробити передбачення за народними прикметами. Наприклад, якщо 26 березня в Україні буде туман, то все літо буде дощове. А раптом побачите, як прилітають жайворонки – то це прогнозує теплу весну.

Також цікаві передбачення 30 березня: якщо у неділю буде тепло, то і вся весна буде теплою, якщо холодно – весна запізниться. Великі потоки води від танення снігу віщували мокре літо.

Нагадаємо, астрологи назвали знаки Зодіаку, яким варто відпустити всі образи й розчарування. Їм також необхідно помиритися з близькими людьми до кінця березня 2025 року.