Всю неделю будет дождливо: когда в Украину вернется солнечная погода (карта)

Последняя неделя марта в Украине будет пасмурной и с дождями из-за изменения атмосферного давления.

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В Украину пришла погода с дождями и облачным небом. Всю неделю будет пасмурно и почти без солнца. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр

В последнюю неделю марта в Украине будет идти дождь Фото: Украинский гидрометеорологический центр

В субботу, 22 марта, атмосферное давление начало падать, что повлекло погоду без осадков. Но уже в воскресенье и понедельник, 24 марта, характер погоды изменился: в Украину поступили атмосферные фронты с запада.

Погода в Украине стала облачной и дождливой. Атмосферные фронты принесли небольшие и умеренные дожди в западные, северные и большинство центральных областей.

Ночью и днем следует ожидать умеренно теплой погоды, однако в большинстве областей ее ощущение будет уменьшать порывистый ветер.

Погода в Украине на 24 марта

Погода в Украине Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Погода 24 марта будет облачной с дождями. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с. Температура ночью 2-7 тепла, днем 7-12; в Киеве ночью 3-5 градусов тепла, днем 10-12.

Погода в Украине на 25 марта будет облачной

Погода в Украине на 25 марта Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Погода 25 марта в Украине будет облачной, с умеренными дождями. Температура составит от +7...+5 градусов ночью до +10...+12 днем. Ветер 7-12 м/с.

Погода в Украине на 26 марта будет без осадков

Погода в Украине на 26 марта Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Погода 26 марта в Украине будет облачной с прояснениями. Осадков не ожидается. Температура составит от +3...+1 ночью до +12...+14 днем. Ветер 3-8 м/с.

Погода в Украине на 27 марта будет с дождями

Погода в Украине на 27 марта Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Погода 27 марта в Украине будет облачной и с дождями. Температура составит от +7...+5 ночью до +12...+14 днем. Ветер от 1-3 м/с до 3-8 м/с.

Погода в Украине на 28 марта будет облачной и без осадков

Погода в Украине на 28 марта Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Погода 28 марта в Украине будет облачной с прояснениями и без осадков. Температура составит от +7...+5 ночью до +12...+14 днем. Ветер от 1-3 м/с до 3-8 м/с.

Погода в Украине на 29 марта будет без осадков

Погода 29 марта в Украине будет облачной с прояснениями и без осадков. Температура составит от +6...+9 ночью до +14...+15 днем. Ветер от 2 м/с.

Погода в Украине на 30 марта будет без осадков

Погода 30 марта в Украине будет облачной, без прояснений и без осадков. Лишь в западных областях возможны небольшие дожди. Погода 29 марта в Украине будет облачной и без осадков

Если следить за природными явлениями, то можно даже сделать предсказания по народным приметам. Например, если 26 марта в Украине будет туман, то все лето будет дождливое. А вдруг увидите, как прилетают жаворонки — то это прогнозирует теплую весну.

Также интересны предсказания 30 марта: если в воскресенье будет тепло, то и вся весна будет теплой, если холодно — весна опоздает. Большие потоки воды от таяния снега предвещали мокрое лето.

Напомним, астрологи назвали знаки Зодиака, которым стоит отпустить все обиды и разочарования. Им также необходимо помириться с близкими людьми до конца марта 2025 года.