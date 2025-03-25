У жителів Закарпаття можуть примусово забирати землю для потреб ОПК: Рада ухвалила закон, деталі

Земельні ділянки в Ужгородському районі Закарпатської області можуть бути відчужені у власників "з мотивів суспільної необхідності" під час дії воєнного стану.

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Верховна Рада України 25 березня прийняла доопрацьований після вето президента Володимира Зеленського закон, який визначає особливості примусового відчуження земельних ділянок й іншого нерухомого майна в Ужгородському районі Закарпатської області під час воєнного стану для розміщення об'єктів оборонно-промислового комплексу та інфраструктури, повідомляє "Судово-юридична газета".

У законопроєкті 9549 зазначається, що під час дії воєнного стану за рішенням Кабінету міністрів України земельні ділянки в Ужгородському районі Закарпатської області можуть бути примусово відчужені з мотивів суспільної необхідності, щоб розмістити на них:

об'єкти, необхідні для функціонування та діяльності підприємств, які мають стратегічне значення чи є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у сфері оборонно-промислового комплексу;

індустріальні парки для переміщених підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки України або є критично важливими;

лінійні об'єкти транспортної інфраструктури: дороги загального користування державного значення, мости, естакади тощо.

Примусове відчуження можуть ініціювати центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, Генеральний штаб Збройних сил України та підприємства, які будуть здійснювати будівництво й експлуатацію об'єктів ОПК й інфраструктури. Для цього ініціатор має подати заяву до Закарпатської обласної державної адміністрації, яку після розгляду передадуть до Кабміну для ухвалення рішення протягом п'яти днів.

Протягом 2 місяців від дня набрання чинності рішенням Кабміну власники земельних ділянок матимуть змогу подати до Закарпатської ОДА заяву про надання згоди на продаж майна особисто чи надіславши цінний лист. Тоді між ОДА та власником буде укладено договір купівлі-продажу об'єкта.

Якщо ж протягом визначеного часу власник не подасть заяву чи не з’явився для укладення договору купівлі-продажу у призначені нотаріусом день і час, це буде вважатися відмовою від продажу. В такому випадку ОДА подає до Кабміну проєкт рішення уряду про примусове відчуження земельної ділянки чи іншого об'єкта нерухомого майна і звернення до суду з позовом про відчуження.

Нагадаємо, 25 березня народна депутатка України Ірина Геращенко повідомила, що Рада підтримала законопроєкт, який суттєво збільшує виплати для працівників державних структур.

ЗМІ 24 березня писали, що Кабінет міністрів України ініціював законопроєкт, згідно з яким буде запроваджено новий податок. Він торкнеться осіб, які отримають дохід через онлайн-платформи: кур'єрів, таксистів, репетиторів, орендодавців тощо.