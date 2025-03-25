У жителей Закарпатья могут принудительно забирать землю для нужд ОПК: Рада приняла закон, детали

Земельные участки в Ужгородском районе Закарпатской области могут быть отчуждены у владельцев "по мотивам общественной необходимости" во время действия военного положения.

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Верховная Рада Украины 25 марта приняла доработанный после вето президента Владимира Зеленского закон, который определяет особенности принудительного отчуждения земельных участков и другого недвижимого имущества в Ужгородском районе Закарпатской области во время военного положения для размещения объектов оборонно-промышленного комплекса и инфраструктуры, сообщает "Судебно-юридическая газета".

В законопроекте 9549 отмечается, что во время действия военного положения по решению Кабинета министров Украины земельные участки в Ужгородском районе Закарпатской области могут быть принудительно отчуждены по мотивам общественной необходимости, чтобы разместить на них:

объекты, необходимые для функционирования и деятельности предприятий, которые имеют стратегическое значение или являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в сфере оборонно-промышленного комплекса;

индустриальные парки для перемещенных предприятий, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности Украины или являются критически важными;

линейные объекты транспортной инфраструктуры: дороги общего пользования государственного значения, мосты, эстакады и тому подобное.

Принудительное отчуждение могут инициировать центральные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины и предприятия, которые будут осуществлять строительство и эксплуатацию объектов ОПК и инфраструктуры. Для этого инициатор должен подать заявление в Закарпатскую областную государственную администрацию, которое после рассмотрения передадут в Кабмин для принятия решения в течение пяти дней.

В течение 2 месяцев со дня вступления в силу решения Кабмина владельцы земельных участков смогут подать в Закарпатскую ОГА заявление о предоставлении согласия на продажу имущества лично или отправив ценное письмо. Тогда между ОГА и владельцем будет заключен договор купли-продажи объекта.

Если же в течение определенного времени владелец не подаст заявление или не явился для заключения договора купли-продажи в назначенные нотариусом день и время, это будет считаться отказом от продажи. В таком случае ОГА подает в Кабмин проект решения правительства о принудительном отчуждении земельного участка или иного объекта недвижимого имущества и обращение в суд с иском об отчуждении.

Напомним, 25 марта народный депутат Украины Ирина Геращенко сообщила, что Рада поддержала законопроект, который существенно увеличивает выплаты для работников государственных структур.

СМИ 24 марта писали, что Кабинет министров Украины инициировал законопроект, согласно которому будет введен новый налог. Он коснется лиц, которые получат доход через онлайн-платформы: курьеров, таксистов, репетиторов, арендодателей и т.д.