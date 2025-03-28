В прифронтовому Ізюмі збираються витратити 630 тисяч гривень на квіти

Комунальне підприємство "Благоустрій міста Ізюма" оголосило закупівлю саджанців квітів на 630,9 тисяч гривень. Аукціон має відбутись 2 квітня, а поставка саджанців — до 15 травня. У минулому році це комунальне підприємство витратило на квіти для клумб 597,7 тисяч гривень. Місто Ізюм знаходиться у прифронтовій зоні і постійно перебуває під обстрілами росіян.

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Тендер на закупівлю розмістили на платформі Prozorro.

Планують купити такі саджанці: 2300 білих петуній, 1250 рожевих петуній, 200 червоних петуній, 7300 блакитних петуній, 6500 лимонних тагетесів, 3335 цинерарій, 600 червоних сальвій, 1000 коричневих альтернантер, 6750 зелених альтернантер.

Тендер від КП "Благоустрій міста Ізюма" Фото: Скріншот

У тендерній документації зазначено, що розсада має бути здоровою, свіжою, чистою, компактною, не перерослою, рівномірно залистяною, без зрізаних та зламаних стебел і пагонів, не переплетеною між собою, з добре розвиненою і сформованою кореневою системою. Рослини мають бути одномірними, тобто мати однакову висоту і об’єм.

Місто Ізюм в Харківській області постійно атакують росіяни "Шахедами" та ракетами. Під час повномасштабного наступу ЗС РФ у 2022 році було окуповане 7 березня і звільнене 10 вересня. За попередніми підрахунками, у результаті активних бойових дій в місті Ізюмі пошкоджено чи знищено 80% будівель. Місто знаходиться поруч із Донецькою та Луганською областями, де точаться постійні бої.

Ізюм на карті DeepState Фото: DeepState

На початку 2025 року очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляв, що у Харківській області триває будівництво фортифікаційних споруд та підготовка кругової оборони міст Ізюм та Балаклія.

Нагадаємо, удар російських окупантів балістичною ракетою 4 лютого по центру Ізюма Харківської області забрав життя п'ятьох людей і зруйнував низку будівель. Одна з них — будівля міськради, на відновлення якої у 2024 році виділили понад 53,2 млн гривень. Будівля міськради була сильно пошкоджена під час боїв за місто з військами РФ у вересні 2022 року.