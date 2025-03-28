В прифронтовому Ізюмі збираються витратити 630 тисяч гривень на квіти
Комунальне підприємство "Благоустрій міста Ізюма" оголосило закупівлю саджанців квітів на 630,9 тисяч гривень. Аукціон має відбутись 2 квітня, а поставка саджанців — до 15 травня. У минулому році це комунальне підприємство витратило на квіти для клумб 597,7 тисяч гривень. Місто Ізюм знаходиться у прифронтовій зоні і постійно перебуває під обстрілами росіян.
Тендер на закупівлю розмістили на платформі Prozorro.
Планують купити такі саджанці: 2300 білих петуній, 1250 рожевих петуній, 200 червоних петуній, 7300 блакитних петуній, 6500 лимонних тагетесів, 3335 цинерарій, 600 червоних сальвій, 1000 коричневих альтернантер, 6750 зелених альтернантер.
У тендерній документації зазначено, що розсада має бути здоровою, свіжою, чистою, компактною, не перерослою, рівномірно залистяною, без зрізаних та зламаних стебел і пагонів, не переплетеною між собою, з добре розвиненою і сформованою кореневою системою. Рослини мають бути одномірними, тобто мати однакову висоту і об’єм.
Місто Ізюм в Харківській області постійно атакують росіяни "Шахедами" та ракетами. Під час повномасштабного наступу ЗС РФ у 2022 році було окуповане 7 березня і звільнене 10 вересня. За попередніми підрахунками, у результаті активних бойових дій в місті Ізюмі пошкоджено чи знищено 80% будівель. Місто знаходиться поруч із Донецькою та Луганською областями, де точаться постійні бої.
На початку 2025 року очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляв, що у Харківській області триває будівництво фортифікаційних споруд та підготовка кругової оборони міст Ізюм та Балаклія.
Нагадаємо, удар російських окупантів балістичною ракетою 4 лютого по центру Ізюма Харківської області забрав життя п'ятьох людей і зруйнував низку будівель. Одна з них — будівля міськради, на відновлення якої у 2024 році виділили понад 53,2 млн гривень. Будівля міськради була сильно пошкоджена під час боїв за місто з військами РФ у вересні 2022 року.