В прифронтовом Изюме собираются потратить 630 тысяч гривен на цветы

Коммунальное предприятие "Благоустройство города Изюма" объявило закупку саженцев цветов на 630,9 тысяч гривен. Аукцион должен состояться 2 апреля, а поставка саженцев — до 15 мая. В прошлом году это коммунальное предприятие потратило на цветы для клумб 597,7 тысяч гривен. Город Изюм находится в прифронтовой зоне и постоянно находится под обстрелами россиян.

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Тендер на закупку разместили на платформе Prozorro.

Планируют купить такие саженцы: 2300 белых петуний, 1250 розовых петуний, 200 красных петуний, 7300 голубых петуний, 6500 лимонных тагетесов, 3335 цинерарий, 600 красных сальвий, 1000 коричневых альтернантер, 6750 зеленых альтернантер.

Тендер от КП "Благоустройство города Изюма" Фото: Скриншот

В тендерной документации указано, что рассада должна быть здоровой, свежей, чистой, компактной, не переросшей, равномерно залистяною, без срезанных и сломанных стеблей и побегов, не переплетенной между собой, с хорошо развитой и сформированной корневой системой. Растения должны быть одномерными, то есть иметь одинаковую высоту и объем.

Город Изюм в Харьковской области постоянно атакуют россияне "Шахедами" и ракетами. Во время полномасштабного наступления ВС РФ в 2022 году был оккупирован 7 марта и освобожден 10 сентября. По предварительным подсчетам, в результате активных боевых действий в городе Изюме повреждено или уничтожено 80% зданий. Город находится рядом с Донецкой и Луганской областями, где идут постоянные бои.

Изюм на карте DeepState Фото: DeepState

В начале 2025 года глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что в Харьковской области продолжается строительство фортификационных сооружений и подготовка круговой обороны городов Изюм и Балаклея.

Напомним, удар российских оккупантов баллистической ракетой 4 февраля по центру Изюма Харьковской области унес жизни пяти человек и разрушил ряд зданий. Одно из них — здание горсовета, на восстановление которого в 2024 году выделили более 53,2 млн гривен. Здание горсовета было сильно повреждено во время боев за город с войсками РФ в сентябре 2022 года.