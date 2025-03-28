В прифронтовом Изюме собираются потратить 630 тысяч гривен на цветы
Коммунальное предприятие "Благоустройство города Изюма" объявило закупку саженцев цветов на 630,9 тысяч гривен. Аукцион должен состояться 2 апреля, а поставка саженцев — до 15 мая. В прошлом году это коммунальное предприятие потратило на цветы для клумб 597,7 тысяч гривен. Город Изюм находится в прифронтовой зоне и постоянно находится под обстрелами россиян.
Тендер на закупку разместили на платформе Prozorro.
Планируют купить такие саженцы: 2300 белых петуний, 1250 розовых петуний, 200 красных петуний, 7300 голубых петуний, 6500 лимонных тагетесов, 3335 цинерарий, 600 красных сальвий, 1000 коричневых альтернантер, 6750 зеленых альтернантер.
В тендерной документации указано, что рассада должна быть здоровой, свежей, чистой, компактной, не переросшей, равномерно залистяною, без срезанных и сломанных стеблей и побегов, не переплетенной между собой, с хорошо развитой и сформированной корневой системой. Растения должны быть одномерными, то есть иметь одинаковую высоту и объем.
Город Изюм в Харьковской области постоянно атакуют россияне "Шахедами" и ракетами. Во время полномасштабного наступления ВС РФ в 2022 году был оккупирован 7 марта и освобожден 10 сентября. По предварительным подсчетам, в результате активных боевых действий в городе Изюме повреждено или уничтожено 80% зданий. Город находится рядом с Донецкой и Луганской областями, где идут постоянные бои.
В начале 2025 года глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что в Харьковской области продолжается строительство фортификационных сооружений и подготовка круговой обороны городов Изюм и Балаклея.
Напомним, удар российских оккупантов баллистической ракетой 4 февраля по центру Изюма Харьковской области унес жизни пяти человек и разрушил ряд зданий. Одно из них — здание горсовета, на восстановление которого в 2024 году выделили более 53,2 млн гривен. Здание горсовета было сильно повреждено во время боев за город с войсками РФ в сентябре 2022 года.