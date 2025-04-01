В 3 місяці в дитсадок: в Міноборони планують адаптувати дошкільні заклади

В Україні загострилася демографічна криза, б’є по дошкіллю. Якщо зараз в Україні 750 тисяч дітей віком від 1 до 6 років, то вже за 2 роки їхня чисельність скоротиться майже на 200 тисяч. Щоб зберегти мережу дитячих садків, її адаптуватимуть до нових реалій.

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Про це розповіла заступниця міністра з питань дошкільної освіти Анастасія Коновалова, пише "Освіторія".

За її словами, війна внесла корективи в діяльність дошкілля. Якщо до 2023 року, щоб потрапити в дитсадок треба було ставати в чергу з народження, то зараз ситуація кардинально змінилась і досягне апогею через 1–3 роки. За словами заступниці міністра, тоді постане питання — закривати чи "заморожувати" садочки, або ж змінювати їхню діяльність.

"Це не "залякування". У нас не народиться "на вчора" більше дітей", — сказала вона.

Анастасія Коновалова зауважила, що зараз в Україні нараховується 750 тисяч дітей віком від 1 до 6 років, а вже в 2027 році їхня чисельність буде 270 тисяч. Щоб зберегти мережу дитячих садків, її адаптуватимуть до нових реалій. така тенденція не настільки відчутна в Києві чи Ірпені, де проживає багато внутрішньо переміщених осіб. Проблема є в пропорціях розподілення дітей — їх значно менше в невеликих містах, у селах.

"Тому якщо раніше дошкільна освіта України фокусувалася на дітях 3–6 років, і ми їх пріоритезували, то зараз, щоб не закривати садочки, пропонуватимемо місця і для дітей молодшого віку (від трьох місяців)", — сказала Анастасія Коновалова.

Нагадаємо, що у Великій Британії жінка відсудила у свого роботодавця понад 1,5 млн грн після того, як її звільнили з роботи у зв'язку з черговою вагітністю. Жінка саме збиралася повернутися з декретної відпустки, коли керівництво компанії вирішило припинити з нею співпрацю, назвавши непереконливі причини.