В 3 месяца в детсад: в Минобороны планируют адаптировать дошкольные учреждения

В Украине обострился демографический кризис, бьющий по дошкольному образованию. Если сейчас в Украине 750 тысяч детей в возрасте от 1 до 6 лет, то уже через 2 года их численность сократится почти на 200 тысяч. Чтобы сохранить сеть детских садов, ее будут адаптировать к новым реалиям.

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Об этом рассказала заместитель министра по вопросам дошкольного образования Анастасия Коновалова, пишет "Освитория".

По ее словам, война внесла коррективы в деятельность дошкольного образования. Если до 2023 года, чтобы попасть в детсад надо было становиться в очередь с рождения, то сейчас ситуация кардинально изменилась и достигнет апогея через 1-3 года. По словам заместителя министра, тогда встанет вопрос — закрывать или "замораживать" садики, или же менять их деятельность.

"Это не "запугивание". У нас не родится "на вчера" больше детей", — сказала она.

Анастасия Коновалова отметила, что сейчас в Украине насчитывается 750 тысяч детей в возрасте от 1 до 6 лет, а уже в 2027 году их численность будет 270 тысяч. Чтобы сохранить сеть детских садов, ее будут адаптировать к новым реалиям. такая тенденция не столь ощутима в Киеве или Ирпене, где проживает много внутренне перемещенных лиц. Проблема в пропорциях распределения детей — их значительно меньше в небольших городах, в селах.

"Поэтому если раньше дошкольное образование Украины фокусировалось на детях 3-6 лет, и мы их приоритезировали, то сейчас, чтобы не закрывать садики, будем предлагать места и для детей младшего возраста (от трех месяцев)", — сказала Анастасия Коновалова.

Напомним, что в Великобритании женщина отсудила у своего работодателя более 1,5 млн грн после того, как ее уволили с работы в связи с очередной беременностью. Женщина как раз собиралась вернуться из декретного отпуска, когда руководство компании решило прекратить с ней сотрудничество, назвав неубедительные причины.