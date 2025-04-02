Ображав бійців ЗСУ: у Києві суд виніс вирок блогеру Емілю Ламу

У Києві суд виніс вирок блогеру-провокатору Емілю Ламу, який виправдовував дії РФ проти України, а патріотів називав "нацистами". Блогера засуджено до 5 років позбавлення волі.

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Про це повідомляють у пресцентрі Служби безпеки України.

У пресслужбі СБУ повідомили, що зібрали доказову базу "на пропагандиста з Києва, який заперечував російську агресію проти України".

"Слідство встановило, що зловмисник – офіційно не працевлаштований 26-річний мешканець столиці. На початку минулого року чоловік у соціальних мережах поширював відеоконтент, в якому прославляв країну-агресорку та дискредитував українських військових", – розповіли в пресслужбі.

Пост СБУ Фото: СБУ

Як зазначили в Службі безпеки, зокрема блогер записував відеоролики в яких стверджував, що Україна "має зазнати втрат і постраждати" у війні. Крім того, він вигукував російські та нацистські гасла і виправдовував дії РФ проти України, а патріотів називав "нацистами".

Після того, як до Еміля Лама прийшли співробітники СБУ, він опублікував відео з вибаченнями, в якому обіцяв видалити весь протиправний контент. Судова лінгвістична семантико-текстуальна експертиза підтвердила протиправний характер висловлювань зловмисника.

Печерський районний суд міста Києва визнав зловмисника винним у виправдовуванні, запереченні збройної агресії РФ проти України, а також глорифікації її учасників.

Еміль Лам, маючи акаунт в Instagram на 1625 підписників у лютому-березні минулого року двічі виклав у "сторіз" матеріали, в яких висловився проти України і на підтримку РФ.

Нагадаємо, напередодні Служба безпеки України спільно з польськими правоохоронцями провела міжнародну спецоперацію, внаслідок якої було затримано "політичного експерта" Кирила Молчанова, який працював на Віктора Медведчука, а після повномасштабного вторгнення РФ утік до Москви.