Оскорблял бойцов ВСУ: в Киеве суд вынес приговор блогеру Эмилю Ламу

В Киеве суд вынес приговор блогеру-провокатору Эмилю Ламу, который оправдывал действия РФ против Украины, а патриотов называл "нацистами". Блогер приговорен к 5 годам лишения свободы.

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Об этом сообщают в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В пресс-службе СБУ сообщили, что собрали доказательную базу "на пропагандиста из Киева, который отрицал российскую агрессию против Украины".

"Следствие установило, что злоумышленник — официально не трудоустроенный 26-летний житель столицы. В начале прошлого года мужчина в социальных сетях распространял видеоконтент, в котором прославлял страну-агрессора и дискредитировал украинских военных", — рассказали в пресс-службе.

Пост СБУ Фото: СБУ

Как отметили в Службе безопасности, в частности блогер записывал видеоролики в которых утверждал, что Украина "должна понести потери и пострадать" в войне. Кроме того, он выкрикивал российские и нацистские лозунги и оправдывал действия РФ против Украины, а патриотов называл "нацистами".

После того, как к Эмилю Ламу пришли сотрудники СБУ, он опубликовал видео с извинениями, в котором обещал удалить весь противоправный контент. Судебная лингвистическая семантико-текстуальная экспертиза подтвердила противоправный характер высказываний злоумышленника.

Печерский районный суд города Киева признал злоумышленника виновным в оправдании, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, а также глорификации ее участников.

Эмиль Лам, имея аккаунт в Instagram на 1625 подписчиков в феврале-марте прошлого года дважды выложил в "сториз" материалы, в которых высказался против Украины и в поддержку РФ.

Напомним, накануне Служба безопасности Украины совместно с польскими правоохранителями провела международную спецоперацию, в результате которой был задержан "политический эксперт" Кирилл Молчанов, который работал на Виктора Медведчука, а после полномасштабного вторжения РФ сбежал в Москву.