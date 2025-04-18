Погода на Великдень: де пройдуть дощі в Україні (карта)

У суботу 19 квітня в Україні буде невелике зниження температури повітря та періодичні короткочасні дощі на заході.

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Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко 18 квітня.

Погода в Україні на завтра, 19 квітня

У суботу атмосферний фронт зумовить невелике зниження температури повітря. Пройдуть періодичні короткочасні дощі в західній частині України — там вдень очікується +15+19 градусів.

На решті території України очікується суха, тепла та переважно сонячна погода, +20+24 градуси.

Погода в Києві на завтра, 19 квітня

У столиці в суботу опадів не буде, вдень очікується +20+22 градуси.

На Великдень загалом в Україні очікується тепла погода, +20+24 градуси. Опадів практично не буде, проте в західних областях є ймовірність невеликих дощів.

Опади в Україні 19 квітня Фото: ventusky.com

У Києві на Великдень сонце та +20+22 градуси.

Ба більше, тепла погода в Україні триватиме увесь наступний тиждень.

Втім, наступними вихідними, 26-27 квітня, в Україні погода зміниться, очікуються дощі, грози та зниження температури повітря до +11+17 градусів.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс переконаний, що на великодніх вихідних росіяни спробують влаштувати ще більшу трагедію, ніж була в Сумах на Вербну неділю 13 квітня.

Також Фокус писав про те, як заведено відзначати Великдень в Україні. Цього року уперше з 2017 року християни східного та західного обрядів святкуватимуть Великдень в один день.