Погода на Великдень: де пройдуть дощі в Україні (карта)
У суботу 19 квітня в Україні буде невелике зниження температури повітря та періодичні короткочасні дощі на заході.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко 18 квітня.
Погода в Україні на завтра, 19 квітня
У суботу атмосферний фронт зумовить невелике зниження температури повітря. Пройдуть періодичні короткочасні дощі в західній частині України — там вдень очікується +15+19 градусів.
На решті території України очікується суха, тепла та переважно сонячна погода, +20+24 градуси.
Погода в Києві на завтра, 19 квітня
У столиці в суботу опадів не буде, вдень очікується +20+22 градуси.
На Великдень загалом в Україні очікується тепла погода, +20+24 градуси. Опадів практично не буде, проте в західних областях є ймовірність невеликих дощів.
У Києві на Великдень сонце та +20+22 градуси.
Ба більше, тепла погода в Україні триватиме увесь наступний тиждень.
Втім, наступними вихідними, 26-27 квітня, в Україні погода зміниться, очікуються дощі, грози та зниження температури повітря до +11+17 градусів.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс переконаний, що на великодніх вихідних росіяни спробують влаштувати ще більшу трагедію, ніж була в Сумах на Вербну неділю 13 квітня.
Також Фокус писав про те, як заведено відзначати Великдень в Україні. Цього року уперше з 2017 року християни східного та західного обрядів святкуватимуть Великдень в один день.