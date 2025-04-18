Погода на Пасху: где пройдут дожди в Украине (карта)

В субботу 19 апреля в Украине будет небольшое снижение температуры воздуха и периодические кратковременные дожди на западе.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко 18 апреля.

Погода в Украине на завтра, 19 апреля

В субботу атмосферный фронт обусловит небольшое снижение температуры воздуха. Пройдут периодические кратковременные дожди в западной части Украины — там днем ожидается +15+19 градусов.

На остальной территории Украины ожидается сухая, теплая и преимущественно солнечная погода, +20+24 градуса.

Погода в Киеве на завтра, 19 апреля

В столице в субботу осадков не будет, днем ожидается +20+22 градуса.

На Пасху в целом в Украине ожидается теплая погода, +20+24 градуса. Осадков практически не будет, однако в западных областях есть вероятность небольших дождей.

Осадки в Украине 19 апреля Фото: ventusky.com

В Киеве на Пасху солнце и +20+22 градуса.

Более того, теплая погода в Украине продлится всю следующую неделю.

Впрочем, в следующие выходные, 26-27 апреля, в Украине погода изменится, ожидаются дожди, грозы и снижение температуры воздуха до +11+17 градусов.

Напомним, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис убежден, что на пасхальных выходных россияне попытаются устроить еще большую трагедию, чем была в Сумах на Вербное воскресенье 13 апреля.

Также Фокус писал о том, как принято отмечать Пасху в Украине. В этом году впервые с 2017 года христиане восточного и западного обрядов будут праздновать Пасху в один день.