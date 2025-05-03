Пилова буря охопила низку регіонів України: де наразі ускладнені погодні умови (відео)

В низці українських регіонів повідомляють про наявність пилової бурі. Зокрема, це атмосферне явище помітили в Києві та Київській області, а також кількох північних регіонів країни.

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Відповідні кадри було оприлюднено в соцмережах.

Так, у Києві та Київській області місцеві повідомляли про потужну пилову бурю, яку зафіксували на автомобільних дорогах регіону. Наразі видимість на дорогах значно зменшилася, практично до нуля.

Також у Рівненській та Житомирській областях місцеві вказують на це атмосферне явище. На відповідних кадрах з соцмереж помітно сильний піщаний потік, який насувається на помешкання та присадибні ділянки людей.

В пабліках нагадують водіям про безпеку на дорогах. Екологи нагадують, що основною причиною появи пилових бур є знищення лісосмуг, які перешкоджають просуванню ураганів, піску та пилу.

Раніше повідомлялося, що пилова буря нависла над найсуворішою пустелею Китаю.Супутники космічного агентства NASA зробили приголомшливі знімки пилових шлейфів, що підіймаються і закручуються в гірських долинах.

Згодом стало відомо, що подібне атмосферне явище накривало дві області України. Початок пилової бурі вже фіксують у Миколаївській області,а також у південних регіонах країни.