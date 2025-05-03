Пылевая буря охватила ряд регионов Украины: где сейчас осложнены погодные условия (видео)

В ряде украинских регионов сообщают о наличии пылевой бури. В частности, это атмосферное явление заметили в Киеве и Киевской области, а также в нескольких северных регионах страны.

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Соответствующие кадры были обнародованы в соцсетях.

Так, в Киеве и Киевской области местные сообщали о мощной пылевой буре, которую зафиксировали на автомобильных дорогах региона. Сейчас видимость на дорогах значительно уменьшилась, практически до нуля.

Также в Ровенской и Житомирской областях местные указывают на это атмосферное явление. На соответствующих кадрах из соцсетей заметно сильный песчаный поток, который надвигается на дома и приусадебные участки людей.

В пабликах напоминают водителям о безопасности на дорогах. Экологи напоминают, что основной причиной появления пылевых бурь является уничтожение лесополос, которые препятствуют продвижению ураганов, песка и пыли.

Ранее сообщалось, что пылевая буря нависла над самой суровой пустыней Китая Спутники космического агентства NASA сделали потрясающие снимки пылевых шлейфов, поднимающихся и закручивающихся в горных долинах.

Впоследствии стало известно, что подобное атмосферное явление накрывало две области Украины. Начало пылевой бури уже фиксируют в Николаевской области, а также в южных регионах страны.