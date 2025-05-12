Спалах гепатиту А: в Києві збільшилася кількість хворих, більшість із них — діти

Кількість хворих на гепатит А у Києві збільшилася до 36 випадків, з яких 20 — це діти.

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Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА) з посиланням директорку Департаменту охорони здоров’я Валентину Гінзбург.

"Наразі в лікарнях міста перебуває 36 хворих – 20 дорослих і 16 дітей. Для порівняння, на початок березня було 6 госпіталізованих. Можливо, кількість 36 у масштабах Києва не для всіх є вражаючою. Утім фахівці наголошують, що тенденція до зростання очевидна та насторожує", — йдеться в повідомленні.

Генеральний директор Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Сергій Чумак в ефірі телемарафону додав, що фахівці ЦКПХ вже розпочали епідеміологічне розслідування. Також проводяться опитування хворих, щоб встановити джерело інфекції.

"При спілкуванні, зборі епіданамнезу ми з’ясовуємо всі причини, які могли призвести до захворювання. В першу чергу звертаємо увагу на вживання води, на вживання немитих продуктів, тому що це основні шляхи передачі цього захворювання", — пояснив Чумак.

За словами очільника ЦКПХ, ситуація класифікується як спалах захворювання. Для того, щоб запобігти подальшому поширенню хвороби, необхідно якнайшвидше встановити джерело інфекції.

Фахівці з'ясували, що у мікрорайоні, де проживають і навчаються хворі, є не лише централізоване водопостачання, а й бювети та озеро в парк. Наразі було відібрано проби води з бюветів та мережі централізованого водопостачання.

Він також нагадав, що інкубаційний період гепатиту А становить від 14 до 20 днів. Основні шляхи передачі — вживання забрудненої їжі або води, що можуть містити фекальні домішки, контакт із хворими, порушення правил особистої гігієни, а також деякі види сексуальних контактів.

Раніше Фокус писав, що у столиці України зафіксували спалах гепатиту. Серед поширених симптомів загальна слабкість і підвищена стомлюваність, підвищення температури тіла, втрата апетиту, діарея, блювота та інші.

Нагадаємо, вчені відтворили в лабораторії хворобу Альцгеймера. Для цього вони створили унікальний білок.