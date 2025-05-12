Вспышка гепатита А: в Киеве увеличилось количество больных, большинство из них — дети

Количество больных гепатитом А в Киеве увеличилось до 36 случаев, из которых 20 — это дети.

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Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на директора Департамента здравоохранения Валентину Гинзбург.

"Сейчас в больницах города находится 36 больных — 20 взрослых и 16 детей. Для сравнения, на начало марта было 6 госпитализированных. Возможно, количество 36 в масштабах Киева не для всех является впечатляющим. Впрочем специалисты отмечают, что тенденция к росту очевидна и настораживает", — говорится в сообщении.

Генеральный директор Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Сергей Чумак в эфире телемарафона добавил, что специалисты ЦКПХ уже начали эпидемиологическое расследование. Также проводятся опросы больных, чтобы установить источник инфекции.

"При общении, сборе эпиданамнеза мы выясняем все причины, которые могли привести к заболеванию. В первую очередь обращаем внимание на употребление воды, на употребление немытых продуктов, потому что это основные пути передачи этого заболевания", — пояснил Чумак.

По словам главы ЦКПХ, ситуация классифицируется как вспышка заболевания. Для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни, необходимо как можно быстрее установить источник инфекции.

Специалисты выяснили, что в микрорайоне, где проживают и учатся больные, есть не только централизованное водоснабжение, но и бюветы и озеро в парк. Сейчас были отобраны пробы воды из бюветов и сети централизованного водоснабжения.

Он также напомнил, что инкубационный период гепатита А составляет от 14 до 20 дней. Основные пути передачи — употребление загрязненной пищи или воды, которые могут содержать фекальные примеси, контакт с больными, нарушение правил личной гигиены, а также некоторые виды сексуальных контактов.

Ранее Фокус писал, что в столице Украины зафиксировали вспышку гепатита. Среди распространенных симптомов общая слабость и повышенная утомляемость, повышение температуры тела, потеря аппетита, диарея, рвота и другие.

Напомним, ученые воссоздали в лаборатории болезнь Альцгеймера. Для этого они создали уникальный белок.