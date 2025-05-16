Втрачену під час Другої світової війни картину викупив прибічник Лукашенка: тепер вона в Україні

У Національний художній музей України повернули картину "Жіночий портрет" Владислава Галімського, викрадену під час Другої світової війни. Її повернення стало можливим завдяки спільним зусиллям музейників і Служби зовнішньої розвідки України.

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Про це повідомили в Міністерстві культури та стратегічних комунікацій.

Полотно вперше виявили 2018 року на аукціоні в Штутгарті. Після звірки з архівними фото музей підтвердив її походження й звернувся до Інтерполу.

Згодом Служба зовнішньої розвідки України встановила, що картину викупив білоруський бізнесмен, наближений до режиму Лукашенка, який свідомо придбав викрадений експонат. Перемовини з ним тривали кілька років і завершилися успішно — картину вдалося повернути.

"Жіночий портрет" став першим твором з колекції Національного художнього музею України, який вдалося повернути після вивезення під час Другої світової війни. У музеї його експонуватимуть упродовж місяця.

Повернену картину доповнює цифрова реконструкція виставки 1925 року "Український портрет XVII–XX століть", де роботу Галімського вперше представили публіці.

Нагадаємо, ЗМІ розповіли про шість найзухваліших викрадень предметів мистецтва вартістю сотні мільйонів доларів, які досі не знайшли.

Минулого року українські прикордонники знайшли картину, яка зникла в Нідерландах 19 років тому. Весь цей час її розшукував Інтерпол.