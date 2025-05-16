Потерянную во время Второй мировой войны картину выкупил сторонник Лукашенко: теперь она в Украине

В Национальный художественный музей Украины вернули картину "Женский портрет" Владислава Галимского, похищенную во время Второй мировой войны. Ее возвращение стало возможным благодаря совместным усилиям музейщиков и Службы внешней разведки Украины.

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Об этом сообщили в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций.

Полотно впервые обнаружили в 2018 году на аукционе в Штутгарте. После сверки с архивными фото музей подтвердил ее происхождение и обратился в Интерпол.

Впоследствии Служба внешней разведки Украины установила, что картину выкупил белорусский бизнесмен, приближенный к режиму Лукашенко, который сознательно приобрел похищенный экспонат. Переговоры с ним продолжались несколько лет и завершились успешно — картину удалось вернуть.

"Женский портрет" стал первым произведением из коллекции Национального художественного музея Украины, которое удалось вернуть после вывоза во время Второй мировой войны. В музее его будут экспонировать в течение месяца.

Возвращенную картину дополняет цифровая реконструкция выставки 1925 года "Украинский портрет XVII-XX веков", где работу Галимского впервые представили публике.

Напомним, СМИ рассказали о шести самых дерзких похищениях предметов искусства стоимостью сотни миллионов долларов, которые до сих пор не нашли.

В прошлом году украинские пограничники нашли картину, которая исчезла в Нидерландах 19 лет назад. Все это время ее разыскивал Интерпол.