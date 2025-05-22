В Україні зростуть виплати на кожну народжувану дитину до 50 тисяч гривень, — нардеп

В Україні планують збільшити виплати при народженні дитини до 50 000 гривень, а також ввести підтримку "єЯсла" і "Пакет школяра"

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Про це повідомляє народний депутат від політичної партії "Слуга народу", голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Нині проєкт розміщений для обговорення на сайті ФПУ. Він спрямований на збільшення народжуваності та допомогу сім'ям у поєднанні батьківських обов'язків із навчанням або роботою. Це досягається за рахунок підтримки в період до пологів, після них і під час догляду за дитиною.

Проєктом пропонується допологова підтримка вагітним жінкам у розмірі 100% заробітної плати застрахованим і 7 тисяч гривень незастрахованим, одноразова допомога у розмірі 50 тисяч гривень усім жінкам, які народили дитину та допомога жінкам для відновлення після пологів. Також документом передбачається допомога по догляду за дитиною "єЯсла" та одноразова натуральна допомога — "пакунок малюка". Ці заходи спрямовані на зміцнення підтримки сімей з дітьми, а також на стимулювання працевлаштування батьків і розвиток приватних дошкільних установ.

"Чотири роки тому я пропонував збільшити виплати за першу дитину до 50 тисяч, за другу – 100 тисяч, за третю – 150 тисяч. Безперечно, на сьогодні цю суму необхідно проіндексувати. З урахуванням індексації від 50 тисяч до 75 тисяч, та встановленням більших виплат на другу й третю дитину", – додав Данило Гетманцев.

Раніше Фокус писав, що кожна сім'я може розраховувати на фінансову підтримку при народженні дитини. Розмір виплати фіксований і не залежить від того, яка за рахунком це дитина — перша, третя чи наступна. Отримати допомогу має право один із батьків.

Нагадаємо, що в Україні смертність у 3 рази вища, ніж народжуваність. Серед очевидних причин журналістка Тетяна Даниленко називає війну і фінансове становище.