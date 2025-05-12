Гроші за народження дитини: хто з українців може отримати 40 000 гривень

Кожна сім'я може розраховувати на фінансову підтримку при народженні дитини. Розмір виплати фіксований і не залежить від того, яка за рахунком це дитина — перша, третя чи наступна. Отримати допомогу має право один із батьків.

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Про це повідомляє портал Дію.

Також гроші може отримати опікун, який постійно проживає разом із новонародженим і перебуватиме у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Розмір допомоги становить 41 280 гривень. Виплата здійснюється одноразово в розмірі 10 320 гривень, решта суми виплачується протягом 36 місяців рівними частинами (по 860 гривень щомісяця).

Онлайн:

Офлайн:

заповніть заявку на отримання комплексної послуги "єМалятко"; зверніться до органу соціального захисту населення або ЦНАПу за місцем проживання.

Для цього необхідні такі документи:

паспорт одного з батьків або документ, що посвідчує особу;

РНОКПП;

довідка про реєстрацію місця проживання (якщо у вас ID-картка);

свідоцтво про народження дитини;

номер банківського рахунку для соціальних виплат;

опікунам — рішення суду про встановлення опіки;

документи, що засвідчують народження дитини (у разі народження дитини за межами України).

Для отримання послуги "єМалятко" звертатися потрібно протягом 30 днів з дня народження дитини.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.