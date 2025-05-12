Гроші за народження дитини: хто з українців може отримати 40 000 гривень
Кожна сім'я може розраховувати на фінансову підтримку при народженні дитини. Розмір виплати фіксований і не залежить від того, яка за рахунком це дитина — перша, третя чи наступна. Отримати допомогу має право один із батьків.
Про це повідомляє портал Дію.
Також гроші може отримати опікун, який постійно проживає разом із новонародженим і перебуватиме у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Розмір допомоги становить 41 280 гривень. Виплата здійснюється одноразово в розмірі 10 320 гривень, решта суми виплачується протягом 36 місяців рівними частинами (по 860 гривень щомісяця).
Онлайн:
- комплексна послуга "єМалятко";
- кабінет електронних послуг Мінсоцполітики.
Офлайн:
- заповніть заявку на отримання комплексної послуги "єМалятко";
- зверніться до органу соціального захисту населення або ЦНАПу за місцем проживання.
Для цього необхідні такі документи:
- паспорт одного з батьків або документ, що посвідчує особу;
- РНОКПП;
- довідка про реєстрацію місця проживання (якщо у вас ID-картка);
- свідоцтво про народження дитини;
- номер банківського рахунку для соціальних виплат;
- опікунам — рішення суду про встановлення опіки;
- документи, що засвідчують народження дитини (у разі народження дитини за межами України).
Для отримання послуги "єМалятко" звертатися потрібно протягом 30 днів з дня народження дитини.
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