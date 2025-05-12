Деньги за рождение ребенка: кто из украинцев может получить 40 000 гривен

Каждая семья может рассчитывать на финансовую поддержку при рождении ребенка. Размер выплаты фиксированный и не зависит от того, какой по счету это ребенок — первый, третий или последующий. Получить пособие имеет право один из родителей.

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Об этом сообщает портал Дію.

Также деньги может получить опекун, который постоянно проживает вместе с новорожденным и будет находиться в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Размер пособия составляет 41 280 гривен. Выплата осуществляется единовременно в размере 10 320 гривен, остальная сумма выплачивается в течение 36 месяцев равными частями (по 860 гривен ежемесячно).

Онлайн:

Офлайн:

заполните заявку на получение комплексной услуги "єМалятко"; обратитесь в орган социальной защиты населения или ЦНАП по месту жительства.

Для этого необходимы такие документы:

паспорт одного из родителей или документ, удостоверяющий личность;

РНОКПП;

справка о регистрации места жительства (если у вас ID-карта);

свидетельство о рождении ребенка;

номер банковского счета для социальных выплат;

опекунам – решение суда об установлении опеки;

документы, удостоверяющие рождение ребенка (в случае рождения ребенка за пределами Украины).

Для получения услуги "еМалятко" обращаться нужно в течение 30 дней со дня рождения ребенка.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.