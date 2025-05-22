В Украине вырастут выплаты на каждого рождаемого ребенка до 50 тысяч гривен, — Даниил Гетманцев

В Украине планируют увеличить выплаты при рождении ребенка до 50 000 гривен, а также ввести поддержку "еЯсла" и "Пакет школьника"

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Об этом сообщает народный депутат от политической партии "Слуга народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Сейчас проект размещен для обсуждения на сайте ФПУ. Он направлен на увеличение рождаемости и помощь семьям в совмещении родительских обязанностей с учебой или работой. Это достигается за счет поддержки в период до родов, после них и во время ухода за ребенком.

Проектом предлагается дородовая поддержка беременным женщинам в размере 100% заработной платы застрахованным и 7 тысяч гривен незастрахованным, единовременное пособие в размере 50 тысяч гривен всем женщинам, родившим ребенка и помощь женщинам для восстановления после родов. Также документом предусматривается помощь по уходу за ребенком "еЯсла" и единовременная натуральная помощь — "пакет малыша". Эти меры направлены на укрепление поддержки семей с детьми, а также на стимулирование трудоустройства родителей и развитие частных дошкольных учреждений.

"Четыре года назад я предлагал увеличить выплаты за первого ребенка до 50 тысяч, за второго — 100 тысяч, за третьего — 150 тысяч. Бесспорно, на сегодня эту сумму необходимо проиндексировать. С учетом индексации от 50 тысяч до 75 тысяч, и установлением больших выплат на второго и третьего ребенка", — добавил Даниил Гетманцев.

Ранее Фокус писал, что каждая семья может рассчитывать на финансовую поддержку при рождении ребенка. Размер выплаты фиксированный и не зависит от того, какой по счету это ребенок — первый, третий или следующий. Получить помощь имеет право один из родителей.

Напомним, что в Украине смертность в 3 раза выше, чем рождаемость. Среди очевидных причин журналистка Татьяна Даниленко называет войну и финансовое положение.