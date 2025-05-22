Шкода в 354 млн гривень: на Рівненщині незаконно видобули понад 5 тонн бурштину (фото)

Правоохоронці викрили схему незаконного видобутку бурштину в Рівненській області, яка завдала багатомільйонних збитків державі.

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Про це повідомили Офіс генпрокурора та ДБР 22 травня.

Слідство встановило, що ще наприкінці 2021 року місцевий підприємець зібрав злочинну організацію для незаконного видобутку бурштину в промислових масштабах на території Рівненської області. Серед фігурантів – семеро учасників, серед яких директор однієї з філій ДП "Ліси України".

Вони розділили між собою функції: забезпечення техніки, пошуку копачів, зважування та пакування каміння до збуту, маскування діяльності та комунікацій із чиновниками та правоохоронцями.

На Рівненщині незаконно видобували бурштин Фото: Офіс генерального прокурора

Уже в червні 2022 року підконтрольне їм підприємство отримало два спецдозволи на геологічне вивчення родовищ бурштину площею 20 гектарів у лісовому фонді: було дозволено обмежене вилучення до 5 кілограмів бурштину з 1 гектара для досліджень. Втім, організатори займалися масовим видобутком.

На Рівненщині незаконно видобували бурштин на сотні мільйонів гривень Фото: Офіс генерального прокурора

З того періоду до травня 2024, за два роки, було незаконно видобуто понад 5 тонн бурштину. Видобутком займалися як у межах ділянок із дозволами на геологічне вивчення, так і поза ними.

На Рівненщині видобували бурштин поза законом Фото: Офіс генерального прокурора

Шкода довкіллю через незаконне користування українськими надрами становить щонайменше 354 млн гривень.

Сімох фігурантів уже затримано. Їм повідомлено про підозру у створенні, керівництві та участі в злочинній організації, а також незаконному видобутку бурштину з використанням службового становища (ст. 255, ст. 240-1 Кримінального кодексу України).

Санкції передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі фігурантам обирають запобіжні заходи.

Нагадаємо, у Домініканській Республіці у квітні 2025 року вчені знайшли скам’янілу мураху, якій, імовірно, 16 мільйонів років та яка зберігалася в бурштині.

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