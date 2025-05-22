Ущерб в 354 млн гривен: на Ровенщине незаконно добыли более 5 тонн янтаря (фото)

Правоохранители разоблачили схему незаконной добычи янтаря в Ровенской области, которая нанесла многомиллионные убытки государству.

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Об этом сообщили Офис генпрокурора и ГБР 22 мая.

Следствие установило, что еще в конце 2021 года местный предприниматель собрал преступную организацию для незаконной добычи янтаря в промышленных масштабах на территории Ровенской области. Среди фигурантов — семь участников, среди которых директор одного из филиалов ГП "Леса Украины".

Они разделили между собой функции: обеспечение техники, поиска копателей, взвешивания и упаковки камней к сбыту, маскировки деятельности и коммуникаций с чиновниками и правоохранителями.

На Ровенщине незаконно добывали янтарь Фото: Офис генерального прокурора

Уже в июне 2022 года подконтрольное им предприятие получило два спецразрешения на геологическое изучение месторождений янтаря площадью 20 гектаров в лесном фонде: было разрешено ограниченное изъятие до 5 килограммов янтаря с 1 гектара для исследований. Впрочем, организаторы занимались массовой добычей.

На Ровенщине незаконно добывали янтарь на сотни миллионов гривен Фото: Офис генерального прокурора

С того периода до мая 2024, за два года, было незаконно добыто более 5 тонн янтаря. Добычей занимались как в пределах участков с разрешениями на геологическое изучение, так и вне их.

На Ровенщине добывали янтарь вне закона Фото: Офис генерального прокурора

Вред окружающей среде из-за незаконного пользования украинскими недрами составляет не менее 354 млн гривен.

Семь фигурантов уже задержаны. Им сообщено о подозрении в создании, руководстве и участии в преступной организации, а также незаконной добыче янтаря с использованием служебного положения (ст. 255, ст. 240-1 Уголовного кодекса Украины).

Санкции предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас фигурантам избирают меры пресечения.

Напомним, в Доминиканской Республике в апреле 2025 года ученые нашли окаменелую муравья, которой, предположительно, 16 миллионов лет и которая хранилась в янтаре.

Также Фокус писал о полном демонтаже памятника Петру І в Полтаве 22 мая. Скульптуру российского царя перенесли в музей.