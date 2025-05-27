Козацькі спільноти обрали гетьманом України Володимира Пилата: що про нього відомо

Козацькі громадські організації обрали гетьманом України засновника школи бойового гопака Володимира Пилата. Голосування відбулось у приміщенні Національної бібліотеки імені Ярослава Мудрого.

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Про обрання гетьмана України журналіст Іван Забіяка написав на сторінці Facebook.

Забіяка повідомив, що голосування відбулось 24 травня. Чотири громадських організації, які займаються козацьким рухом, зібрались у Національній бібліотеці та провели відповідну процедуру. Автор допису, як з'ясувалось, виконував роль писаря. В підсумку гетьманом обрали Володимира Пилата. Журналіст-писар перелічив регалії нового очільника козацтва — "Верховний Отаман Міжнародної Федерації Бойового Гопака, Верховний Отаман Козацьких Військ України округу "Західна Україна", генерал-полковник Козацьких Військ України". Забіяка впевнений, що сталась дуже важлива подія.

"Подія настільки важлива, що її значення у повній мірі поки що важко усвідомити. Зараз просто переповнюють емоції", — написав він, висловивши надію, що виступи присутніх вийдуть окремою книгою.

Гетьман України - інформація від Володимира Пилата Фото: Скриншот

На подію також відгукнувся ще один журналіст — Володимир Іваненко. Він згадав попереднього гетьмана — Юрія Кармазина, який помер восени 2022 року. Іваненко зауважив, що попередній гетьман запам'ятався "генеральським мундиром", та припустив, що новий очільник козацтва примусить усіх танцювати бойовий гопак.

Гетьман України - Забіяка про Пилата Фото: Скриншот Гетьман України - Іваненко про Пилата Фото: Скриншот

Гетьман України Володимир Пилат — біографія

Володимир Пилат — 69-річний спортсмен, який займався спортивною гімнастикою, вільною боротьбою та карате. За часів незалежності заснував школу бойових мистецтв "Бойовий гопак", а у 2001 році став президентом Міжнародної федерації бойового гопака. На сторінці Facebook Пилата бачимо, як він опікується чемпіонатами України з новоствореного виду спорту.

Попередній гетьман України — Юрій Кармазін. Кармазін — юрист, народний депутат чотирьох скликань Верховної Ради, очолював політичну силу "Партія захисників Вітчизни" та був серед засновників партії "За Україну". Протягом своєї політичної кар'єри побував у партіях "Наша Україна", "Громада", "Солідарність", також балотувався у президенти, а за часів Віктора Януковича йому відмовили у реєстрації. З 2018 року — так званий "гетьман козацтва всієї України". Під час війни медіа розповіли про звернення Кармазіна до президента України Володимира Зеленського: закликав називати війну війною, а не говорити про воєнний стан. Фокус писав про смерть Юрія Кармазіна, яка сталась 9 листопада 2022 року.

Нагадуємо, влітку 2024 року Фокус розповів історію українського козацтва, яке саме відзначало 535 років.