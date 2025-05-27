Казацкие организации избрали гетманом Украины Владимира Пилата: что о нем известно

Казацкие общественные организации избрали гетманом Украины основателя школы боевого гопака Владимира Пилата. Голосование состоялось в помещении Национальной библиотеки имени Ярослава Мудрого.

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Об избрании гетмана Украины журналист Иван Забияка написал на странице Facebook.

Забияка сообщил, что голосование состоялось 24 мая. Четыре общественные организации, которые занимаются казацким движением, собрались в Национальной библиотеке и провели соответствующую процедуру. Автор сообщения, как выяснилось, выполнял роль писаря. В итоге гетманом избрали Владимира Пилата. Журналист-писарь перечислил регалии нового главы казачества — "Верховный Атаман Международной Федерации Боевого Гопака, Верховный Атаман Казацких Войск Украины округа "Западная Украина", генерал-полковник Казацких Войск Украины". Забияка уверен, что произошло очень важное событие.

"Событие настолько важное, что его значение в полной мере пока трудно осознать. Сейчас просто переполняют эмоции", — написал он, выразив надежду, что выступления присутствующих выйдут отдельной книгой.

Гетман Украины — информация от Владимира Пилата Фото: Скриншот

На событие также откликнулся еще один журналист — Владимир Иваненко. Он вспомнил предыдущего гетмана — Юрия Кармазина, который умер осенью 2022 года. Иваненко отметил, что предыдущий гетман запомнился "генеральским мундиром", и предположил, что новый глава казачества заставит всех танцевать боевой гопак.

Гетман Украины — Забияка о Пилате Фото: Скриншот Гетман Украины — Иваненко о Пилате Фото: Скриншот

Гетман Украины Владимир Пилат — биография

Владимир Пилат — 69-летний спортсмен, который занимался спортивной гимнастикой, вольной борьбой и каратэ. Во времена независимости основал школу боевых искусств "Боевой гопак", а в 2001 году стал президентом Международной федерации боевого гопака. На странице Facebook Пилата видим, как он занимается чемпионатами Украины по новосозданному виду спорта.

Предыдущий гетман Украины — Юрий Кармазин. Кармазин — юрист, народный депутат четырех созывов Верховной Рады, возглавлял политическую силу "Партия защитников Отечества" и был среди основателей партии "За Украину". В течение своей политической карьеры побывал в партиях "Наша Украина", "Громада", "Солидарность", также баллотировался в президенты, а во времена Виктора Януковича ему отказали в регистрации. С 2018 года — так называемый "гетман казачества всей Украины". Во время войны медиа рассказали об обращении Кармазина к президенту Украины Владимиру Зеленскому: призвал называть войну войной, а не говорить о военном положении. Фокус писал о смерти Юрия Кармазина, которая произошла 9 ноября 2022 года.

Напоминаем, летом 2024 года Фокус рассказал историю украинского казачества, которое как раз отмечало 535 лет.