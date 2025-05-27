Боявся ТЦК і отримав штраф: водія покарали за відмову їхати в лікарню на експертизу

Суд Хмельницької області покарав водія, який через проблеми з терцентрами комплектування відмовився пройти медогляд на вимогу патрульної поліції. Розглянувши відео та дізнавшись деталі, суддя оштрафував фігуранта, який є переселенцем, на 17 тисяч.

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Про штраф через проблеми з ТЦК розповіли на порталі "Главком".

На порталі звернули увагу на справу у Єдиному державному реєстрі судових рішень, у якій громадянин постраждав через страх перед військкомами. Як з'ясувалось, ідеться про інцидент, який 17 квітня стався на дорозі у селі Війтівці Хмельницького району: номер справи журналісти не вказали. Патрульна поліція зупинила машину Ford Transit, щоб перевірити документи. Під час перевірки вони запідозрили, що водій міг бути під дією наркотиків: у нього тремтіли руки, не реагували зіниці. Поліція попросила чоловіка пройти медогляд, щоб встановити, чи перебуває він у стані наркотичного сп'яніння. У відповідь фігурант відмовився пройти огляд прямо на місці та відмовився їхати в лікарню. Розглянувши усі обставини справи, вислухати адвоката та поліцейських, проглянувши відео з бодікамери, суддя визнав вину водія. Чоловіка оштрафували на 17 тис. грн та позбавили прав на рік за відмову від медогляду, ідеться у статті.

Під час судового розгляду водій озвучив власну версію подій. З його слів, коли авто спинили, неподалік стояла машина ТЦК, тому він побоявся вийти. Коли ж йому запропонували проїхатись в лікарню, то був страх, що військкоми з'являться і там. Адвокат, своєю чергою, пояснив, що чоловік послухав власницю авто, і тому не пішов з правоохоронцями.

"Він боїться за своє життя, оскільки в медичному закладі будуть присутні працівники ТЦК", — навели у статті позицію водія.

У постанові суддя пояснив, що "така поведінка свідчить про намір уникнути відповідальності за вчинене правопорушення". На цій підставі чоловік і отримав штраф у 17 тисяч гривень та втратив можливість сідати за кермо. У Кодексі України про адміністративні правопорушення вказано, що за керування автомобілем у стані наркотичного (алкогольного) сп'яніння покарання — 1 тис. неоподатковуваних мінімумів і втрата прав.

Проблеми з ТЦК — деталі

Зазначимо, 26 травня Фокус писав про проблеми з ТЦК, які стались у Черкасах. На відео з місця подій показали натовп цивільних, які кричали та кидались на військових. Один з нападників навіть вдарив ногою одного з військкомів, свідчить запис. У Черкаському обласному ТЦК та СП повідомили, що поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство" та шукає винуватців нападу.

Нагадуємо, аналогічна проблема з військкомами сталась у Кременчуку: семеро молодиків накинулись на працівників ТЦК, які перевіряли документи у велосипедиста.