Боялся ТЦК и получил штраф: водителя наказали за отказ ехать в больницу на экспертизу

Суд Хмельницкой области наказал водителя, который из-за проблем с терцентрами комплектования отказался пройти медосмотр по требованию патрульной полиции. Рассмотрев видео и узнав детали, судья оштрафовал фигуранта, который является переселенцем, на 17 тысяч.

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О штрафе из-за проблем с ТЦК рассказали на портале "Главком".

На портале обратили внимание на дело в Едином государственном реестре судебных решений, в котором гражданин пострадал из-за страха перед военкоматами. Как выяснилось, речь идет об инциденте, который 17 апреля произошел на дороге в селе Войтовцы Хмельницкого района: номер дела журналисты не указали. Патрульная полиция остановила машину Ford Transit, чтобы проверить документы. Во время проверки они заподозрили, что водитель мог быть под действием наркотиков: у него дрожали руки, не реагировали зрачки. Полиция попросила мужчину пройти медосмотр, чтобы установить, находится ли он в состоянии наркотического опьянения. В ответ фигурант отказался пройти осмотр прямо на месте и отказался ехать в больницу. Рассмотрев все обстоятельства дела, выслушав адвоката и полицейских, просмотрев видео с бодикамеры, судья признал вину водителя. Мужчину оштрафовали на 17 тыс. грн и лишили прав на год за отказ от медосмотра, говорится в статье.

Во время судебного разбирательства водитель озвучил собственную версию событий. По его словам, когда авто остановили, неподалеку стояла машина ТЦК, поэтому он побоялся выйти. Когда же ему предложили проехаться в больницу, то был страх, что военкомы появятся и там. Адвокат, в свою очередь, пояснил, что мужчина послушал владелицу авто, и поэтому не пошел с правоохранителями.

"Он боится за свою жизнь, поскольку в медицинском учреждении будут присутствовать работники ТЦК", — привели в статье позицию водителя.

В постановлении судья пояснил, что "такое поведение свидетельствует о намерении избежать ответственности за совершенное правонарушение". На этом основании мужчина и получил штраф в 17 тысяч гривен и потерял возможность садиться за руль. В Кодексе Украины об административных правонарушениях указано, что за управление автомобилем в состоянии наркотического (алкогольного) опьянения наказание — 1 тыс. необлагаемых минимумов и потеря прав.

Проблемы с ТЦК — детали

Отметим, 26 мая Фокус писал о проблемах с ТЦК, которые произошли в Черкассах. На видео с места событий показали толпу гражданских, которые кричали и бросались на военных. Один из нападавших даже ударил ногой одного из военкома, свидетельствует запись. В Черкасском областном ТЦК и СП сообщили, что полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство" и ищет виновников нападения.

Напоминаем, аналогичная проблема с военкомами произошла в Кременчуге: семеро молодых людей набросились на работников ТЦК, которые проверяли документы у велосипедиста.