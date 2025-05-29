Упав разом з бетоном: у Києві обвалився балкон, на якому стояв американський режисер (відео)

Американський режисер-документаліст і оператор зі США Крістофер Волтерс, що документує війну в Україні, травмувався через падіння балкона у Києві.

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Волтерс опублікував відео 29 травня на своїй сторінці в Instagram.

Режисер на відео розповів, що його балкон на другому поверсі будинку в Подільському районі обвалився, і він упав на землю разом із бетоном. За словами документаліста, це сталося у суботу.

"В центрі столиці ось так падають балкони… Балкон, під котрим люди проходять до підʼїзду", — підписав ролик Волтерс.

У Києві на громадянина США впав балкон: реакція влади

На інцидент відреагував начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"В Подільському районі на громадянина США, який приїхав в Україну документувати війну, впав балкон. Прямо перед входом в підʼїзд багатоквартирного будинку. Чоловік зазнав травмування", — написав він.

Ткаченко зазначив, що балкон упав не внаслідок ворожої атаки, а через стан будівлі, і він доручив голові Подільської районної адміністрації провести інспекцію фасадів.

Режисер Крістофер Волтерс документує вторгнення РФ до України

З початком повномасштабного вторгнення Росії Крістофер Волтерс після 25 років роботи в Голлівуді приїхав в Україну, щоб документувати війну. Відтоді він знімає події на фронті. Також Волтерс виступив оператором-постановником фільму США, Естонії та України "No Sleep Til Kyiv". Стрічка розповідає про водіїв конвою 69th Sniffing Brigade, що перевозить допомогу українським військовим.

Нагадаємо, 26 травня колишня зірка російських серіалів Катерина Кузнєцова розповіла, як потрапила під обстріл у Києві.

Ректор Київського національного університету імені Шевченко Володимир Бугров 25 травня розповідав, що під час нічної атаки російські дрони пошкодили гуртожиток вишу.